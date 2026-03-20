W ostatnim odcinku serialu "Policjantki i Policjanci" emocje sięgnęły zenitu, a wrocławscy funkcjonariusze stanęli przed niezwykle trudnym wyzwaniem. Wszystko zaczęło się, gdy Tymon znalazł nieprzytomnego nastolatka, który, jak się później okazało, był kolejną ofiarą tajemniczych narkotyków kupionych w internecie. Sprawa okazała się niezwykle poważna, ponieważ skład nieznanej substancji utrudniał leczenie, a policjanci musieli jak najszybciej namierzyć osobę odpowiedzialną za ten niebezpieczny handel. W międzyczasie, w nieco lżejszej atmosferze, Góral i Tamara zajęli się przygotowaniami do przyjęcia urodzinowego dla Nadziei. Jednak nie wszystko malowało się w jasnych barwach, gdyż Jagna zaczęła snuć swoje niepokojące plany, zostawiając nas z wieloma niewiadomymi. Zobaczmy, co wydarzyło się dalej.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1390 - streszczenie

W najnowszym odcinku serialu patrol Leny i Bartosza zmierzy się z dramatyczną sprawą porwania małego chłopca z domu dziecka. Z informacji uzyskanych od dyrektorki placówki wynika, że biologiczna matka dziecka zmaga się z chorobą alkoholową, a reszta rodziny, która do tej pory nie interesowała się jego losem, nagle zaczęła wykazywać zainteresowanie. Sprawę komplikuje fakt, że mały Kornel miał wkrótce trafić do rodziny adopcyjnej. Jedynym świadkiem zdarzenia jest kolega porwanego, który zeznaje, że w nocy zakapturzony mężczyzna siłą zabrał chłopca, grożąc mu, by nikomu nic nie mówił. Funkcjonariusze stają przed trudnym zadaniem ustalenia, czy za uprowadzeniem stoją biologiczni rodzice, czy może ktoś zupełnie inny. W międzyczasie, w wątku osobistym, Sołtys podzieli się swoimi rozterkami z Szulc, nie spodziewając się, jaką niespodziankę szykuje dla niego los.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1390 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują rozwiązania zagadki porwania małego Kornela i dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Fani serialu z pewnością zastanawiają się, kiedy będą mogli obejrzeć najnowsze perypetie wrocławskich funkcjonariuszy. Znamy już szczegóły dotyczące premiery nadchodzącego epizodu. Najnowszy, 1390. odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" zostanie wyemitowany w piątek, 27 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie stacji TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Serial "Policjantki i Policjanci" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a fani z zapartym tchem śledzą losy wrocławskich stróżów prawa. Produkcja w unikalny sposób łączy pełne napięcia interwencje policyjne z prywatnym życiem bohaterów, którzy po służbie muszą zmierzyć się ze swoimi problemami i dylematami. Dzięki temu widzowie mogą zobaczyć zarówno dynamiczne akcje, jak i ludzką twarz funkcjonariuszy, co sprawia, że łatwo się z nimi utożsamić. Każdy odcinek to nowa dawka emocji, kryminalnych zagadek i osobistych dramatów. W serialu występują:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)