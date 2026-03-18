W poprzednim odcinku „Pierwszej miłości” (4181) u Żukowskich trwała przeprowadzka, podczas której Jolka wprowadzała nowe porządki i remont, a przytłoczony Tomek zaczynał rozumieć, że ich relacja to już nie tylko randki, lecz rodzina z obowiązkami. Artur przyszedł do Doroty z kwiatami i nadzieją na ratunek dla związku, ale jej odpowiedź całkowicie go załamała, a sytuację pogorszyła decyzja Stasi o powrocie do matki w Warszawie. Tymczasem Janek dotarł do Bogoty, gdzie kręcił reportaż o więzieniu La Corona, zderzając się z fatalnymi warunkami i zastraszonymi więźniami, którzy nie chcieli mówić przy strażnikach, jednak gdy opuszczał miejsce rozczarowany, trafił na trop, który może zmienić jego materiał w coś znacznie większego niż zwykły dokument.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4182
Maurycemu i Lucynce coraz trudniej zaakceptować fakt, że z ich starań o dziecko nic nie wynika. Maurycy radzi się w tej sprawie Marka, doświadczonego położnika. Lucynka zaś - rozbita emocjonalnie - trafia w zakładzie na klientkę, która bardzo dobrze rozumie jej stan. Tomek coraz poważniej przygotowuje się do roli ojczyma Miszelki. Zaczyna organizować życie pod małą - zabezpiecza mieszkanie, planuje podział obowiązków. Kinga jest dumna z dojrzałości syna. Pytanie, czy ona sama – po traumach, które przeszła – jest gotowa na obecność dziecka w jej życiu. Janek wraca do więzienia La Corona, by zrobić wywiad z polskim więźniem. Jednak mężczyzna wcale nie chce z nim rozmawiać – w ogóle nic nie mówi, jest wrakiem człowieka. Ożywia się dopiero, kiedy na tapecie telefonu Janka widzi znajomą mu twarz.
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4182. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 25 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)