W poprzednim odcinku „Pierwszej miłości” (4181) u Żukowskich trwała przeprowadzka, podczas której Jolka wprowadzała nowe porządki i remont, a przytłoczony Tomek zaczynał rozumieć, że ich relacja to już nie tylko randki, lecz rodzina z obowiązkami. Artur przyszedł do Doroty z kwiatami i nadzieją na ratunek dla związku, ale jej odpowiedź całkowicie go załamała, a sytuację pogorszyła decyzja Stasi o powrocie do matki w Warszawie. Tymczasem Janek dotarł do Bogoty, gdzie kręcił reportaż o więzieniu La Corona, zderzając się z fatalnymi warunkami i zastraszonymi więźniami, którzy nie chcieli mówić przy strażnikach, jednak gdy opuszczał miejsce rozczarowany, trafił na trop, który może zmienić jego materiał w coś znacznie większego niż zwykły dokument.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4182

Maurycemu i Lucynce coraz trudniej zaakceptować fakt, że z ich starań o dziecko nic nie wynika. Maurycy radzi się w tej sprawie Marka, doświadczonego położnika. Lucynka zaś - rozbita emocjonalnie - trafia w zakładzie na klientkę, która bardzo dobrze rozumie jej stan. Tomek coraz poważniej przygotowuje się do roli ojczyma Miszelki. Zaczyna organizować życie pod małą - zabezpiecza mieszkanie, planuje podział obowiązków. Kinga jest dumna z dojrzałości syna. Pytanie, czy ona sama – po traumach, które przeszła – jest gotowa na obecność dziecka w jej życiu. Janek wraca do więzienia La Corona, by zrobić wywiad z polskim więźniem. Jednak mężczyzna wcale nie chce z nim rozmawiać – w ogóle nic nie mówi, jest wrakiem człowieka. Ożywia się dopiero, kiedy na tapecie telefonu Janka widzi znajomą mu twarz.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Kolejny, 4182. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 25 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)