Pierwsza miłość, odcinek 4182: Janek odkrywa wstrząsającą prawdę o polskim więźniu. Skrywa niewyobrażalny dramat

Joanna Dembek
2026-03-18 10:28

„Pierwsza miłość” to kultowa produkcja, która od lat wzrusza widzów losami bohaterów uwikłanych w miłosne intrygi i rodzinne dramaty. Walka o szczęście i nagłe zwroty akcji to ich codzienność. Kolejne emocje czekają na fanów już 25 marca, kiedy to na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4182. odcinek.

W poprzednim odcinku „Pierwszej miłości” (4181) u Żukowskich trwała przeprowadzka, podczas której Jolka wprowadzała nowe porządki i remont, a przytłoczony Tomek zaczynał rozumieć, że ich relacja to już nie tylko randki, lecz rodzina z obowiązkami. Artur przyszedł do Doroty z kwiatami i nadzieją na ratunek dla związku, ale jej odpowiedź całkowicie go załamała, a sytuację pogorszyła decyzja Stasi o powrocie do matki w Warszawie. Tymczasem Janek dotarł do Bogoty, gdzie kręcił reportaż o więzieniu La Corona, zderzając się z fatalnymi warunkami i zastraszonymi więźniami, którzy nie chcieli mówić przy strażnikach, jednak gdy opuszczał miejsce rozczarowany, trafił na trop, który może zmienić jego materiał w coś znacznie większego niż zwykły dokument.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4182

Maurycemu i Lucynce coraz trudniej zaakceptować fakt, że z ich starań o dziecko nic nie wynika. Maurycy radzi się w tej sprawie Marka, doświadczonego położnika. Lucynka zaś - rozbita emocjonalnie - trafia w zakładzie na klientkę, która bardzo dobrze rozumie jej stan. Tomek coraz poważniej przygotowuje się do roli ojczyma Miszelki. Zaczyna organizować życie pod małą - zabezpiecza mieszkanie, planuje podział obowiązków. Kinga jest dumna z dojrzałości syna. Pytanie, czy ona sama – po traumach, które przeszła – jest gotowa na obecność dziecka w jej życiu. Janek wraca do więzienia La Corona, by zrobić wywiad z polskim więźniem. Jednak mężczyzna wcale nie chce z nim rozmawiać – w ogóle nic nie mówi, jest wrakiem człowieka. Ożywia się dopiero, kiedy na tapecie telefonu Janka widzi znajomą mu twarz.  

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4182. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 25 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
Galeria zdjęć 5
