Pierwsza miłość, odcinek 4294: Marysia doniosła na policję w sprawie Maćka?! Kinga jej nie daruje [ZDJĘCIA]

„Pierwsza miłość”, odcinek 4294. Kinga zarzuci Marysi donos na policję

Sprawa z udziałem Maćka położy się cieniem na wieloletniej znajomości Kingi i Marysi. Obie bohaterki zupełnie inaczej spojrzą na zachowanie młodego chłopaka, a ta różnica zdań szybko przerodzi się w otwarte starcie. W rezultacie Kinga dojdzie do wniosku, że to Marysia zawiadomiła policję. Wzburzona kobieta odrzuci wszelkie próby tłumaczeń i w gniewie definitywnie zakończy ich relację.

Marysia z kolei nie poczuje się winna całemu zamieszaniu. Kobieta stanie na stanowisku, że Maciek musi odpowiedzieć za swoje dotychczasowe czyny. Z tego powodu wykluczy możliwość przeprosin, które miałyby jedynie załagodzić gniew wzburzonej Kingi. W jej ocenie ta trudna sytuacja wykracza daleko poza zwykłą przyjacielską lojalność, a kluczową kwestią pozostaje wzięcie pełnej odpowiedzialności za postępowanie nastolatka.

Awantura podczas próby pogodzenia Marysi i Kingi w 4294. odcinku „Pierwszej miłości”

Narastający spór między niedawnymi powierniczkami zaniepokoi Martę oraz Emilkę, które dostrzegą, że sytuacja staje się zbyt poważna. Obie zdecydują się na interwencję, licząc na szybkie pojednanie skłóconych ze sobą stron. Same chęci okażą się jednak niewystarczające do wypracowania kompromisu, a zamiast rzeczowej dyskusji wybuchnie następna awantura, która dodatkowo zaogni konflikt i utrudni porozumienie.

Korzenie tego kryzysu sięgają wcześniejszych perypetii z udziałem Maćka. Już w 4292. odcinku nastolatek ujawnił bratu wideo z przyznaniem się do winy, po czym Tomek z Jankiem przekonywali go do wyznania prawdy Julce. W kolejnej, 4293. odsłonie serialu chłopak całkowicie zamknął się w sobie, a wieczorem w domu interweniowała policja. Już wtedy Kinga i Marysia miały zupełnie inne zdanie na temat tych wydarzeń.

Obecnie tamte nieporozumienia uderzą bezpośrednio w ich wieloletnią więź. Podczas gdy rozgoryczona Kinga poczuje się dotkliwie oszukana przez bliską osobę, nieugięta Marysia twardo obstanie przy swoich racjach. Przyszłość ich znajomości stanie pod dużym znakiem zapytania. W 4294. odcinku wypracowanie zgody między bohaterkami przysporzy znacznie więcej problemów, niż początkowo przewidywały to interweniujące Emilka z Martą.

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Kiedy oglądać 4294. odcinek serialu „Pierwsza miłość”?

Telewidzowie zobaczą 4294. odcinek serialu „Pierwsza miłość” w czwartek, 26 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Stacja pokazuje kolejne odsłony produkcji regularnie od poniedziałku do piątku w tym samym paśmie czasowym. Wszystkie epizody można również śledzić w sieci za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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