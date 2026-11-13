Pierwsza miłość, odcinek 4293: Policja przyjdzie po Maćka, a Kinga oskarży Marysię o zdradę! [ZDJĘCIA]

„Pierwsza miłość” odcinek 4293. Policja zapuka do drzwi Maćka

Konsekwencje ostatnich czynów całkowicie przerosną Maćka. Nastolatek odetnie się od otoczenia i zamknie w sobie, przez co komunikacja z rodziną stanie się niemożliwa. Domową atmosferę dodatkowo pogorszy narastający spór pomiędzy Marysią a Kingą. Sytuacja stanie się krytyczna w godzinach wieczornych, ponieważ wtedy w domu zjawią się funkcjonariusze policji szukający Maćka.

Interwencja mundurowych będzie bezpośrednim skutkiem wcześniejszych wydarzeń. Już w 4292. odcinku załamany i pełen skruchy chłopak ujawnił bratu nagranie, w którym przyznał się do swoich czynów. Wówczas Tomek oraz Janek, grany przez Macieja Mikołajczyka, starali się podtrzymać go na duchu. Obaj namawiali jednak nastolatka, by zdobył się na szczerość wobec Julki. Mimo ogromnego strachu przed utratą ukochanej, Maciek ostatecznie zdecydował się wyznać dziewczynie prawdę.

Konflikt Kingi i Marysi w 4293. odcinku serialu „Pierwsza miłość”

Wybryki nastolatka wywołają również poważny kryzys w przyjaźni dwóch głównych bohaterek. Kobiety przyjmą zupełnie odmienne postawy, gdyż Kinga za wszelką cenę spróbuje chronić syna, podczas gdy Marysia zażąda wyciągnięcia wobec niego konsekwencji. Ta różnica zdań całkowicie zablokuje ich wzajemny dialog. Marysia wyjdzie z założenia, że tak poważnej sprawy nie wolno zamiatać pod dywan, z kolei Kinga nie zaakceptuje tak surowego osądu swojego dziecka.

W kolejnym, 4294. odcinku spór przybierze jeszcze bardziej radykalną formę. Kinga całkowicie zerwie relację z Marysią, podejrzewając ją o ściągnięcie funkcjonariuszy do domu. Choć rolę mediatorek spróbują przejąć Marta, grana przez Honoratę Witańską, oraz Emilka, w którą wciela się Anna Ilczuk, ich próba pojednania skłóconych kobiet zakończy się nową awanturą. Interwencja mundurowych zapoczątkuje tym samym głęboki kryzys, który uderzy zarówno w samego nastolatka, jak i w całą jego rodzinę.

Kiedy oglądać 4293. odcinek serialu „Pierwsza miłość”?

Widzowie zobaczą 4293. odcinek serialu „Pierwsza miłość” w środę, 25 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Produkcja ta gości na ekranach regularnie od poniedziałku do piątku o stałej porze. Wszystkie epizody można śledzić także w sieci za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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