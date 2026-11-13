„Panna młoda” odc. 250 - streszczenie

Cihan otrzyma oficjalną zgodę na widzenia z synem, co wywoła w rezydencji nowe niepokoje. Mukadder zacznie bacznie obserwować Silę, podejrzewając, że dziewczyna coś przed nią ukrywa. Gdy Cihan i Hancer pojawią się pod drzwiami mieszkania Beyzy, nagle rozlegnie się strzał. Na miejscu wybuchnie awantura, a Derya bezskutecznie spróbuje skontaktować się z Cemilem.

Katarzyna Gałązka - ESKA WYWIAD - KROL DOPALACZY

„Panna młoda” odc. 251 - streszczenie

Engin zdobędzie dla Cihana oficjalną zgodę na odwiedziny u małego Gürura. Hancer spróbuje przekonać Yonkę, by ta zaczęła karmić chłopca piersią. Derya postawi mężowi ultimatum i zapowie, że nie wróci do Cemila, dopóki ten nie wyniesie się z salonu Yoncy. Mukadder odwiedzi Engina w jego domu, a Melih wyzna matce całą prawdę o dziecku Hancer.

„Panna młoda” odc. 252 - streszczenie

Melih wyzna matce, że Hancer spodziewa się dziecka z Cihanem, po czym powie o swoich planach poślubienia Sinem. Sila ostro sprzeciwi się Enginowi, oburzona jego natarczywymi pytaniami o rodzinę. Cihan pozna warunki, na jakich może odzyskać prawo do opieki nad synem. Beyza zapowie, że odda mu dziecko tylko wtedy, gdy mężczyzna przepisze na nią cały swój majątek.

„Panna młoda” odc. 253 - streszczenie

Cemil ponownie zrazi do siebie klientkę, więc wściekła Yonca wyrzuci go z salonu. Hancer spotka się z Beyzą i przedstawi jej zaskakującą propozycję. Podczas rozmowy z prawniczką Beren Engin dostrzeże u niej kolczyki pasujące do biżuterii odnalezionej wcześniej w domu Yasemin, co wzbudzi jego czujność. Fadime zacznie robić Sinem wyrzuty z powodu jej relacji z Melihem i ślubnych planów.

„Panna młoda” odc. 254 - streszczenie

Zdesperowany Cihan uzna, że jest gotów oddać Beyzie wszystko, byle tylko odzyskać syna. W domu Hancer dojdzie do niespodziewanego spotkania Deryi z Cemilem, podczas którego mężczyzna poprosi żonę o wybaczenie i powrót do domu. Metin w końcu weźmie sobie do serca słowa Sili i przemyśli swoje błędy. Gdy Hancer spróbuje oddać Beyzie stary dom, Cihan w ostatniej chwili ją powstrzyma.

„Panna młoda” odc. 255 - streszczenie

Policja przesłucha Beren w sprawie pochodzenia tajemniczych kolczyków. Fadime wygada się Mukadder, że Sinem planuje ucieczkę z domu. Szybko jednak zacznie żałować, że nie potrafiła dotrzymać tajemnicy. Cihan ucieszy się, że Hancer będzie w końcu wolna, a Cemilowi uda się namówić Deryę na powrót.

„Panna młoda” odcinki 250-255: kiedy emisja w TVP2? Daty i godziny na cały tydzień