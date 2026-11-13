Zatrzymanie w Słubicach. Za 35-latkiem wydano 12 listów gończych

Za 35-latkiem wydano 12 listów gończych za oszustwa

35-latek był poszukiwany w celu odbycia kar pozbawienia wolności w łącznym wymiarze 4 lat. Listy gończe wydano w związku z oszustwami określonymi w art. 286 § 1 kodeksu karnego. Mężczyzna był także poszukiwany na podstawie 22 innych czynnych wpisów. W 2018 roku Sąd Okręgowy w Elblągu wydał za nim europejski nakaz aresztowania.

Policjanci ustalili, że 35-latek przebywa w Słubicach

Według policji mężczyzna przez dłuższy czas ukrywał się poza granicami Polski, aby uniknąć odpowiedzialności karnej. Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP uzyskali informacje wskazujące, że wrócił do kraju. Wspólnie z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świeciu ustalili, że 35-latek przebywa w Słubicach, w województwie lubuskim.

Zatrzymanie w Słubicach zakończyło 10 lat poszukiwań

Do zatrzymania doszło w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, po godzinie 17:00. Policjanci ze Świecia, wspólnie z funkcjonariuszami Biura Kryminalnego KGP, zatrzymali 35-latka w ustalonym miejscu. Tym samym zakończyły się trwające 10 lat poszukiwania mężczyzny. Po zatrzymaniu mężczyznę doprowadzono do Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. Najbliższe cztery lata spędzi w więzieniu.

Źródło: Policja.pl