Zatrzymanie w Słubicach. Za 35-latkiem wydano 12 listów gończych

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-11-13 11:00

9 listopada 2026 roku w Słubicach zatrzymano 35-letniego mieszkańca gminy Nowe, za którym wydano 12 listów gończych. W działaniach uczestniczyli policjanci ze Świecia oraz funkcjonariusze Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez 10 lat.

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Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na ciemnym, lekko teksturowanym tle leżą metalowe kajdanki, dominując prawą połowę kadru. Kajdanki są srebrzysto-szare, z wyraźnymi refleksami światła na ich powierzchni, co nadaje im połyskujący wygląd. Widoczne są dwa połączone ze sobą okrągłe mankiety oraz mechanizm blokujący. Tło jest nieostre, przechodzące od ciemnoszarego po lewej stronie do jaśniejszego, rozmytego odcienia po prawej, gdzie pada intensywniejsze światło.

Za 35-latkiem wydano 12 listów gończych za oszustwa

35-latek był poszukiwany w celu odbycia kar pozbawienia wolności w łącznym wymiarze 4 lat. Listy gończe wydano w związku z oszustwami określonymi w art. 286 § 1 kodeksu karnego. Mężczyzna był także poszukiwany na podstawie 22 innych czynnych wpisów. W 2018 roku Sąd Okręgowy w Elblągu wydał za nim europejski nakaz aresztowania.

Policjanci ustalili, że 35-latek przebywa w Słubicach

Według policji mężczyzna przez dłuższy czas ukrywał się poza granicami Polski, aby uniknąć odpowiedzialności karnej. Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP uzyskali informacje wskazujące, że wrócił do kraju. Wspólnie z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świeciu ustalili, że 35-latek przebywa w Słubicach, w województwie lubuskim.

Zatrzymanie w Słubicach zakończyło 10 lat poszukiwań

Do zatrzymania doszło w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, po godzinie 17:00. Policjanci ze Świecia, wspólnie z funkcjonariuszami Biura Kryminalnego KGP, zatrzymali 35-latka w ustalonym miejscu. Tym samym zakończyły się trwające 10 lat poszukiwania mężczyzny. Po zatrzymaniu mężczyznę doprowadzono do Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. Najbliższe cztery lata spędzi w więzieniu.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI