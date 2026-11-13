Marta Chodorowska zdradza kulisy castingu do „Rancza”. O roli Klaudii dowiedziała się w nietypowych okolicznościach

Marta Chodorowska i jej kariera aktorska. Od Akademii Teatralnej do serialu „Ranczo”

Urodzona w 1981 roku w Sztumie Marta Chodorowska spełnia się zawodowo jako polska aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa. Dyplom warszawskiej Akademii Teatralnej odebrała w 2005 roku.

Ogólnopolską rozpoznawalność zapewnił jej występ w przebojowym serialu TVP „Ranczo”, gdzie w latach 2006-2016 wcielała się w zbuntowaną córkę wójta, Klaudię Kozioł. Widzowie doskonale kojarzą ją także z innych popularnych tytułów telewizyjnych, wśród których znajdują się „Korona królów”, „Barwy szczęścia” oraz „M jak miłość”.

Oprócz regularnej obecności przed kamerami artystka aktywnie rozwija swoją karierę na deskach teatralnych, współpracując między innymi ze stołecznym Teatrem Współczesnym oraz Teatrem Kamienica.

Prywatnie gwiazda spełnia się w roli żony i mamy, jednak bardzo konsekwentnie strzeże swojego życia rodzinnego przed mediami.

Marta Chodorowska wspomina casting do „Rancza”. Tak dostała rolę Klaudii Kozioł

W produkcji „Ranczo” Marta Chodorowska wykreowała jedną z najbardziej wyrazistych postaci. W wywiadzie udzielonym portalowi VOX FM aktorka ujawniła, że samo przesłuchanie do tej roli miało dość nietypowy przebieg.

Marta Chodorowska o swojej roli w „Ranczu”. Taka będzie nowa Klaudia

„Po prostu Wojtek Adamczyk był wtedy dla mnie profesorem Adamczykiem w Akademii Teatralnej, wykładającym na Wydziale Reżyserii. Zostawił nam, wszystkim dziewczynom z mojego roku sceny do przygotowania do nowego serialu, który miał zamiar robić. Byłyśmy na czwartym roku i to jest tak (teraz już wiem z perspektywy czasu, jakby ze swoim doświadczeniem) - że jak się bierze jakąś scenę na casting czy do nagrania self-tape'a, to bardzo często jest tak, że coś tam nagrywa się, ale nie ma się pewności. Nagram to, ale raczej tego nie dostanę, nie czuję tego, to nie jest postać dla mnie, że coś muszę wymyślić i tak dalej.”

Szybko wyszło na jaw, że młoda aktorka błyskawicznie zrozumiała charakter serialowej Klaudii.

„Tu jak przeczytałam... To poczułam, że to jest absolutnie zgodne z moim temperamentem, z moim poczuciem humoru - jest jakoś tak, łatwo mi wejść w tę postać. Nie mam żadnych z tym problemów. Prawdopodobnie też dlatego, że to po prostu był świetny scenariusz, to jest inna rzecz, ale jakoś takie to było mi bliskie. Z przyjemnością to przygotowałam, poszłam na przesłuchanie, wszystkie tam siedziałyśmy dziewczyny z mojego roku i jedna z moich koleżanek z roku, która jest teraz już naprawdę wybitną, docenioną aktorką filmową i teatralną, wyszła z tego castingu i powiedziała: »Nie, nie, ja tego nie dostanę, ale ty to dostaniesz«, mówi do mnie, »bo to jest pisane jak dla ciebie«. No i tak naprawdę ja też to tak czułam” - wyznała Chodorowska.

Choć sam sposób przekazania wieści o wygranym castingu był całkiem zwyczajny, to okoliczności towarzyszące tej chwili okazały się wyjątkowo osobliwe.

„Tego samego dnia dostałam informację, w Boże Ciało. Pamiętam, bo siedziałam w kawiarni i przechodziła akurat procesja. Ludzie klęknęli i zaczęli się modlić, a w tym momencie zadzwonił do mnie Maciej Strzembosz, oświadczając mi, że to ja dostałam rolę w serialu »Ranczo«. [...] W ogóle nie wiedziałam jak się zachować, bo po prostu zadzwonił tutaj telefon i ja siedziałam przy stoliku w kawiarni, jadłam obiad. Tu po prostu naród klęczał... Bardzo to było zabawne” - wspominała Chodorowska.