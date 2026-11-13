Oszustwo w powiecie wschowskim. Kobieta straciła 170 tys. zł metodą na amerykańskiego żołnierza

Internetowa znajomość z fałszywym żołnierzem

Mężczyzna podający się za amerykańskiego żołnierza nawiązał znajomość z mieszkanką powiatu wschowskiego za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych. W korespondencji opowiadał o służbie na misji, planach na przyszłość i swoim życiu prywatnym. Po kilku miesiącach zapytał kobietę, czy może wysłać na jej adres paczkę ze swoimi dokumentami. Tłumaczył, że po przejściu na emeryturę zamierza przeprowadzić się do Polski.

Fałszywe opłaty za paczkę i certyfikat przewozu

Gdy wyraziła zgodę, kobieta otrzymała link do śledzenia przesyłki oraz numer telefonu do kuriera. Kilka dni później dostała wiadomość od firmy kurierskiej o konieczności opłacenia cła za paczkę i wpłaciła pieniądze na wskazane konto. Po kilkunastu dniach pojawiła się kolejna informacja, tym razem o dopłacie potrzebnej do uzyskania certyfikatu na przewóz paczki. Następnie wpłacała kolejne kwoty, także po informacji, że wcześniejsza wpłata była zbyt niska.

Kobieta wysyłała oszustom paczki z gotówką

Po kilku miesiącach osoba podająca się za przedstawiciela firmy kurierskiej ponownie skontaktowała się z pokrzywdzoną. Zażądała wysłania gotówki w paczce, podając adres automatu do nadawania oraz dane odbiorcy. Kobieta zastosowała się do instrukcji i nadała przesyłkę z pieniędzmi. W kolejnych miesiącach otrzymała jeszcze trzy wiadomości, że nadal trzeba wpłacić pieniądze potrzebne do wykupienia certyfikatu. Za każdym razem wysyłała paczki z gotówką do wskazanego automatu. W ciągu kilkunastu miesięcy kobieta przekazała oszustom łącznie 170 tys. zł.

Źródło: Policja.pl