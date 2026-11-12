Pierwsza miłość, odcinek 4292: Zakapturzony mężczyzna znów śledzi Elizę. Nagle ujawni swoją tożsamość [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-11-12 13:03

W 4292. odcinku serialu „Pierwsza miłość” na Elizę (Anna-Maria Sieklucka) znowu zapoluje tajemnicza postać w kapturze. Nieznajomy zacznie niebezpiecznie skracać dystans, podczas gdy kobieta początkowo nie będzie świadoma czyhającego tuż obok zagrożenia. Od najgorszego scenariusza uchroni ją wyłącznie obecność przypadkowych przechodniów. Śledzący ją człowiek nie zamierza jednak odpuszczać. Kto tak naprawdę depcze Elizie po piętach?

„Pierwsza miłość” odcinek 4292. Eliza drży o własne bezpieczeństwo po ostatnich atakach

Bohaterka ma coraz więcej podstaw, aby realnie obawiać się o swoje życie. Wszystko zaczęło się w 4283. odcinku, kiedy nieznany sprawca podłożył ogień w Iskrze, a nieprzytomna Eliza utknęła w płonącym lokalu. Choć Świder (Damian Wasilewski) podejrzewał o ten czyn Darka Olszewskiego (Paweł Wierzbicki), domniemany winowajca kategorycznie wyparł się winy. Niedługo później, bo już w 4285. odsłonie serialu, kobieta znów znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Gdy Olszewski zaczepił Angelikę, do akcji wkroczył Świder, a podczas szarpaniny Darek sięgnął po nóż.

Strach kobiety potęguje również obecność nieznajomego w kapturze, który w 4291. odcinku zaczął ją śledzić tuż po tym, jak opuściła mury aresztu. Tamta wizyta dostarczyła jej zresztą dodatkowych zmartwień. Eliza spotkała się wówczas z Bolesławem (Dawid Zawadzki), prosząc go o nieutrudnianie procedury rozwodowej. Zamiast zgody usłyszała od męża wyznanie miłości oraz zapowiedź, że ten nigdy jej nie odpuści. W efekcie bohaterka czuje się całkowicie osaczona przez zagrożenia napływające z każdej strony.

Zakapturzona postać osacza Elizę w 4292. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4292. odcinku produkcji tajemniczy prześladowca ponownie da o sobie znać. Zakapturzony mężczyzna będzie deptał Elizie po piętach i w pewnej chwili znacznie skróci dzielący ich dystans. Zachowanie nieznajomego wywoła u żony Bolka ogromne przerażenie. Biorąc pod uwagę niedawny pożar w Iskrze oraz wcześniejsze napaści, cała sytuacja wygląda bardzo groźnie. Kobieta nabierze przekonania, że po raz kolejny stała się czyimś celem.

To Świder potajemnie ochrania Elizę w 4292. odcinku „Pierwszej miłości”

Sprawa znajdzie jednak zaskakująco szybki i bezpieczny finał. Wyjdzie na jaw, że pod kapturem ukrywa się Świder, który zdecydował się na dyskretną ochronę Elizy. Mężczyzna nie ma złych zamiarów i nie jest kolejnym napastnikiem dybiącym na jej zdrowie. Wręcz przeciwnie, postanowił czuwać nad jej bezpieczeństwem, chociaż wybrana przez niego metoda początkowo mocno ją wystraszy. Ostatecznie bohaterce nie spadnie włos z głowy, a całe pełne napięcia zajście okaże się po prostu wyrazem troski ze strony Świdra, który nie chciał zostawiać jej samej.

„Pierwsza miłość” odcinek 4292. Kiedy i gdzie oglądać w TV oraz online?

Premierowa emisja 4292. odcinka serialu „Pierwsza miłość” zaplanowana jest na wtorek, 24 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Produkcję można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o stałej porze. Wszystkie epizody są ponadto udostępniane w sieci za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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