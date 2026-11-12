La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 523: Gregorio zostaje zamordowany, a Manuel i Jana będą planowali podróż poślubną

La Promesa, odcinek 523: Lorenzo ujawni rodzinie prawdę o śmierci Gregoria

Sprawa Gregoria staje się coraz poważniejsza. Manuel od kilku odcinków próbował nawiązać z nim kontakt. W 520. odcinku spotkali się i Manuel przedstawił mu swoją propozycję. W 522. odcinku sierżant Burdina poinformował Rómula, że Gregorio został zamordowany. Teraz wiadomość o tragedii dotrze do pozostałych mieszkańców pałacu.

W 523. odcinku Lorenzo poinformuje rodzinę o zabójstwie Gregoria. Nie będzie to jedyna konsekwencja tragicznych wydarzeń. Do La Promesy przybędzie policja, jednak Rómulo spróbuje zbagatelizować jej wizytę. Zachowanie ochmistrza może budzić pytania, zwłaszcza że śledczy będą zajmować się sprawą morderstwa, a w następnym odcinku sierżant Burdina pokaże Rómulowi kopertę znalezioną przy zmarłym.

La Promesa, odcinek 523: Marcelo narobi sobie kolejnych kłopotów

W tym samym czasie służba będzie miała własny problem. Pracownicy pałacu postanowią ukryć przed Petrą kolejny błąd Marcela. Nowy lokaj od początku sprawia kłopoty. W 521. odcinku María doniosła Teresie, że jej mąż flirtuje z pokojówkami. Teraz pojawi się następna sytuacja, o której ochmistrzyni nie będzie mogła się dowiedzieć. Czy Marcelo w końcu zacznie sumiennie wykonywać swoje obowiązki?

La Promesa, odcinek 523: Manuel będzie planował wyjazd z Janą

Po potajemnym ślubie Manuel i Jana będą mogli myśleć o wspólnej przyszłości. Ich związek przez długi czas pozostawał tajemnicą. Jana obawiała się reakcji rodziny ukochanego, dlatego para zdecydowała się na dyskretne przygotowania do ceremonii. W 519. odcinku Manuel zdradził narzeczonej ustaloną z księdzem datę ślubu, a w 523. odcinku bohaterowie wzięli ślub.

Manuel zacznie planować wyjazd do Madrytu. Będzie to kolejny ważny krok w życiu pary, która do tej pory musiała ukrywać swoje uczucia przed otoczeniem. Czy podróż pozwoli im spokojnie rozpocząć wspólne życie?

La Promesa, odcinek 523: Curro opowie Julii o Paco

Niełatwe chwile czekają również Julię. W 522. odcinku Martina opowiedziała Currowi o obawach dziewczyny. Teraz młody mężczyzna sam poruszy z nią trudny temat. Curro opowie Julii o śmierci Paco. Wiadomość będzie szczególnie ważna w kontekście wcześniejszych rozmów dziewczyny z Currem i Manuelem o wojnie. W 514. odcinku Curro żądał, by przestała wypytywać go o te wydarzenia. Tym razem sam zdecyduje się przekazać jej informacje związane z tragicznym losem Paco.

La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 523. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 523. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w czwartek, 19 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. W streamingu dostępne są również poprzednie odsłony serialu.

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