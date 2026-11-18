„Pierwsza miłość” odcinek 4289. Marysia odkryje nagłą zmianę w zachowaniu Julki

Do Marysi (Aneta Zając) dotrze wiadomość, że jej córka Julka (Dąbrówka Kruk) całkowicie porzuciła uczęszczanie na warsztaty ekologiczne. Taki obrót spraw stanie się dla matki kolejnym dowodem na to, że z nastolatką dzieje się coś bardzo niepokojącego. Jeszcze chwilę temu dziewczyna z pasją oddawała się projektom związanym z ochroną środowiska, a obecnie zupełnie zobojętniała na zajęcia, które wcześniej dawały jej tyle radości.

Samodzielne próby dotarcia do prawdy przez Marysię zakończą się jednak niepowodzeniem. Zamknięta w sobie Julka odrzuci wszelkie starania o szczerą rozmowę i nie zdradzi powodów swojego zachowania. W obliczu narastającego strachu kobieta zdecyduje się zaangażować w tę sprawę Maćka. Matka ma nadzieję, że rówieśnik szybciej znajdzie wspólny język z jej córką i ustali źródło jej problemów.

Niepokojące odkrycie w 4289. odcinku „Pierwszej miłości”. Maciek zauważy rany u Julki

Wizyta chłopaka u nastolatki zakończy się wstrząsającym spostrzeżeniem. W trakcie rozmowy Maciek dostrzeże na dłoniach Julki tajemnicze obrażenia, których zdecydowanie nie będzie można puścić mimo uszu. Zestawienie tych śladów z nagłą izolacją dziewczyny oraz porzuceniem pasji sprawi, że cała sprawa przybierze wyjątkowo dramatyczny obrót.

Kłopoty nastolatki mają swoje źródło we wcześniejszych wydarzeniach. Już w 4282. odcinku dziewczyna padła ofiarą internetowego prześladowcy, który swoimi wiadomościami skutecznie niszczył jej poczucie własnej wartości. Julka stopniowo zaczęła brać do siebie bezpodstawne zarzuty hejtera. Z kolei w 4283. odcinku, tuż po zakończonym fiaskiem wydarzeniu ekologicznym, odwiedził ją Maciek. Chłopak od razu zorientował się, że przygnębiona koleżanka całkowicie straciła zainteresowanie nawet przebiegiem imprezy, którą sama wcześniej przygotowywała.

Obecność fizycznych obrażeń na ciele dziewczyny rzuci zupełnie nowe światło na jej dotychczasowe przygnębienie. To odkrycie sprawi, że Marysia zacznie jeszcze bardziej drżeć o bezpieczeństwo córki. Na ten moment pozostaje tajemnicą, w jakich okolicznościach powstały te ślady oraz czy nastolatka w ogóle zdobędzie się na szczerą spowiedź przed Maćkiem.

Kiedy oglądać 4289. odcinek serialu „Pierwsza miłość”? Data i godzina emisji

Widzowie zobaczą 4289. odcinek serialu „Pierwsza miłość” w czwartek 19 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Stacja pokazuje kolejne odsłony produkcji regularnie od poniedziałku do piątku w tym samym paśmie czasowym. Wszystkie epizody można również śledzić w internecie za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

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