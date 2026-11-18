„Pierwsza miłość” odcinek 4288. Marta odkryje alkohol ukryty w szafie Emilki

Początkowo grana przez Honoratę Witańską Marta postara się zaufać słowom bliskiej koleżanki. Wcielająca się w postać Emilki Anna Ilczuk zacznie przekonywać, że jej ostatnie załamanie było jedynie chwilową słabością i nie oznacza powrotu do nałogu. Choć przyjaciółka przyjmie te tłumaczenia do wiadomości, wciąż będzie odczuwać silny niepokój o jej faktyczną kondycję.

Prawdziwy przełom nastąpi w momencie, gdy kobieta otworzy szafę koleżanki. W środku Marta natrafi na niedopitą małą butelkę wódki, co całkowicie zburzy jej dotychczasowe zaufanie do słów Emilki. Dla bohaterki stanie się wówczas jasne, że jest okłamywana, a pozornie zażegnany problem alkoholowy jej towarzyszki trwa w najlepsze.

Tym razem kobieta zrezygnuje z taktownych i ostrożnych podchodów. Zamiast kolejnej spokojnej pogawędki w cztery oczy, Marta zdecyduje się na bezkompromisową konfrontację z Emilką w obecności świadków. Bohaterka uzna, że czas skończyć z przymykaniem oka i udawaniem, że nic złego się nie dzieje.

Uzależnienie Emilki w 4288. odcinku „Pierwszej miłości” wymyka się spod kontroli

Narastający kryzys związany z piciem ciągnie się za bohaterką już od kilku tygodni. Widzowie widzieli, jak w 4278. odcinku Emilka sięgała po wódkę z małej butelki tuż przed wyjściem na spotkanie z Bartkiem. Z kolei dwa odcinki później, w epizodzie 4280., zmagająca się z kacem kobieta spóźniła się do pracy, a gdy Jurek odesłał ją do domu, próbowała leczyć zły nastrój za pomocą wina.

Kolejne niepokojące sygnały pojawiły się w 4284. odcinku podczas wizyty kobiety na mityngu Anonimowych Alkoholików. Choć bohaterka zdawała sobie sprawę ze swojego uzależnienia i chciała podjąć walkę, niefortunny incydent na spotkaniu AA ponownie wyprowadził ją z równowagi. Mimo że w późniejszym czasie przeprosiła Śmiałka i deklarowała wyjście na prostą, rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

Najnowsze wydarzenia udowodnią Marcie, że puste obietnice bliskiej jej osoby nie mają żadnego pokrycia w faktach. Ukryta w meblach butelka stanie się niezbitym dowodem na to, że Emilka wciąż zagląda do kieliszka. Otwartą kwestią pozostaje teraz to, czy publiczne obnażenie prawdy wstrząśnie uzależnioną na tyle, by wreszcie zrozumiała powagę swojego położenia.

Kiedy oglądać 4288. odcinek „Pierwszej miłości”? Data i godzina emisji w Polsacie

Premierowa odsłona tych dramatycznych wydarzeń zbliża się wielkimi krokami. Widzowie zobaczą 4288. odcinek serialu „Pierwsza miłość” w środę, 18 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Produkcja pojawia się w ramówce regularnie od poniedziałku do piątku w tym samym paśmie, a wszystkie epizody można śledzić także w sieci za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

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