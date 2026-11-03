Pierwsza miłość, odcinek 4285: Melka wraca do pracy, ale jej stan zdrowia przeraża Piotrka [ZDJĘCIA]

„Pierwsza miłość” odcinek 4285. Melka wznawia pracę w fundacji mimo złego samopoczucia

Grana przez Ewę Jakubowicz Melka postanawia ponownie zaangażować się w działania fundacji, która wspiera ludzi dotkniętych kryzysem bezdomności. Wcielający się w postać Piotrka Michał Mikołajczak nie zamierza blokować decyzji ukochanej, gdyż doskonale zdaje sobie sprawę, że i tak nie zmieni jej postanowienia. Mimo to mężczyzna cały czas drży o kondycję partnerki i dostrzega u niej bardzo groźne symptomy. Utrzymujące się bóle brzucha, nagłe zasłabnięcia oraz mdłości sprawiają, że narzeczony zaczyna mieć czarne myśli dotyczące jej formy fizycznej. Zresztą nie tylko on widzi, że z kobietą dzieje się coś złego, ponieważ identyczne dolegliwości u Melki zaobserwuje także Laura, w którą wciela się Katarzyna Maciąg.

Trudna przeszłość Melki i obawy Piotrka w 4285. odcinku „Pierwszej miłości”

Warto przypomnieć wydarzenia z 4281. odcinka „Pierwszej miłości”, kiedy to bohaterka przeżyła silny atak paniki na widok przechodnia łudząco przypominającego Łucję Reterską. Piotrek robił wówczas wszystko, aby odizolować ukochaną od bodźców przywołujących bolesną traumę, przez co ograniczał jej kontakty między innymi z Krystianem. Z kolei jeszcze wcześniej, bo w 4266. odcinku, kobieta mocno przeżywała utratę ciąży i zdecydowała się na konfrontację z Reterską, licząc na ostateczne zamknięcie tego bolesnego etapu. Obecnie próbuje odnaleźć się w zawodowej rzeczywistości, jednak jej słaba kondycja zdrowotna spędza sen z powiek jej partnerowi.

Kiedy oglądać 4285. odcinek serialu „Pierwsza miłość”? Data i godzina emisji w Polsacie

Premierową odsłonę 4285. odcinka produkcji „Pierwsza miłość” widzowie zobaczą na antenie telewizji Polsat już w piątek, 13 listopada 2026 roku o godzinie 18:00. Kolejne epizody tego popularnego cyklu stacja pokazuje regularnie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, zawsze w tym samym paśmie czasowym. Osoby korzystające z internetu mogą również śledzić losy bohaterów za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

Sonda Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość? Tak Nie Czasami

7