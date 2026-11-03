Pierwsza miłość, odcinek 4285: Mariolka zabiega o względy Krystiana, a Daga ostro ją krytykuje

"Pierwsza miłość", odcinek 4285. Mariolka poluje na wspólne dyżury z Krystianem

W nadchodzących epizodach Krystian stanie się głównym obiektem zainteresowania Mariolki. Kobieta celowo zacznie wybierać te same godziny pracy i rzucać mu tęskne spojrzenia, co szybko zauważy Daga. Współpracownica błyskawicznie zrozumie intencje koleżanki i bez ogródek postanowi wybić jej z głowy marzenia o romansie z przełożonym. Daga w bardzo bezpośrednich słowach uświadomi jej, że szef nie odwzajemnia tych uczuć. Postawa samego mężczyzny zdaje się to potwierdzać, ponieważ będzie on zachowywał się tak, jakby w ogóle nie dostrzegał obecności podwładnej.

Trudna przeszłość Krystiana z Łucją Reterską. Co wydarzy się w 4285. odcinku "Pierwszej miłości"?

Bohater ma za sobą wyjątkowo burzliwe przeżycia związane z niedawnym rozstaniem z Łucją Reterską, w którą wciela się Anna Samusionek. Wszystko zaczęło się w 4256. odcinku "Pierwszej miłości", kiedy Krystian znalazł w rzeczach partnerki podejrzane dokumenty z berlińskiej kliniki. W kolejnych odsłonach serialu stopniowo odkrywał mroczne zamiary swojej narzeczonej. Cała historia znalazła swój finał w momencie, gdy Reterska została aresztowana za postrzelenie będącej w ciąży Melki, granej przez Ewę Jakubowicz.

W 4285. odcinku "Pierwszej miłości" o względy poturbowanego emocjonalnie mężczyzny zacznie walczyć Mariolka. Po ostatnich traumatycznych przejściach Krystian może z jednej strony szukać ciepła i bliskości. Z drugiej jednak strony bolesne doświadczenia mogą skutecznie zniechęcić go do wchodzenia w nową relację. Na ten moment kwestia jego ewentualnego zainteresowania koleżanką z pracy pozostaje otwarta.

"Pierwsza miłość", odcinek 4285. Czy Krystian ulegnie zalotom Mariolki?

Postawa przełożonego w 4285. odcinku "Pierwszej miłości" nie będzie jednak całkowicie jednoznaczna. Mimo że na początku zignoruje starania podwładnej, widzowie zaczną się zastanawiać, czy faktycznie pozostanie nieczuły na jej wdzięki. Podczas gdy Mariolka będzie aktywnie zabiegać o uwagę szefa, Daga podda jej zachowanie ostrej krytyce. Niewykluczone jednak, że surowa ocena koleżanki okaże się błędna, ponieważ Krystian jest w stanie dostrzec coś, co umknie uwadze obu kobiet.

Kiedy oglądać 4285. odcinek "Pierwszej miłości"? Data i godzina emisji w Polsacie

Premierę 4285. odcinka serialu "Pierwsza miłość" zaplanowano na piątek, 13 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Produkcję można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku w tym samym paśmie czasowym, a poszczególne epizody są udostępniane także w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

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