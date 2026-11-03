Pierwsza miłość, odcinek 4284: Karol pożałuje przekazania firmy Oskarowi. Wycofa się ze swojej decyzji? [ZDJĘCIA]

"Pierwsza miłość", odcinek 4284. Karol Weksler odkryje prawdę o rządach Oskara

Decyzja o oddaniu władzy w Weksler Development w ręce Oskara (Filip Gurłacz) zacznie budzić w Karolu Wekslerze (Karol Strasburger) coraz większy niepokój. Narastające spory między nowym prezesem a Kaliną (Magdalena Wieczorek) przestaną ograniczać się wyłącznie do przestrzeni biurowej. Biznesmen stanie się naocznym świadkiem jednej z takich awantur, gdy pod nieobecność Ewy (Ewa Gawrykul) zjawi się, aby zaopiekować się Marlenką. Weksler nie przejdzie obojętnie obok tego, co zastanie na miejscu.

Oskar i Kalina w konflikcie w serialu "Pierwsza miłość". Weksler ma poważne wątpliwości

Przypomnijmy, że już w 4275. odcinku "Pierwszej miłości" Oskar, krótko po objęciu fotela prezesa Weksler Development, próbował odebrać Kalinie pozyskanego przez nią ważnego kontrahenta. Makowski postawił jednak twarde ultimatum i zapowiedział, że albo utrzyma współpracę z kobietą, albo całkowicie wycofa się z biznesu. Postawiło to Oskara w niezwykle trudnym położeniu, zmuszając go do szukania wyjścia, które ochroni zarówno interesy spółki, jak i jego własne małżeństwo. W 4284. odcinku wzajemna niechęć małżonków stanie się bardzo wyraźna również po godzinach pracy. Obserwujący to Karol, który dobrowolnie przekazał zięciowi stery przedsiębiorstwa, zacznie analizować, czy nie podjął pochopnej decyzji. Choć na razie nie wiadomo, czy postanowi formalnie interweniować, jego rozterki będą przybierać na sile.

Kiedy oglądać 4284. odcinek serialu "Pierwsza miłość"? Data i godzina emisji

Premierę 4284. odsłony serialu "Pierwsza miłość" zaplanowano na czwartek, 12 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Produkcja ta gości na ekranach regularnie od poniedziałku do piątku w tym samym paśmie czasowym. Wszystkie epizody można ponadto śledzić w sieci za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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