Pierwsza miłość, odcinek 4272: Marysia i Kacper znów pomyślą o dziecku? Zazdrosny mąż zacznie naciskać

Kacper przeprosi Marysię za zazdrość o Pawła w 4272 odcinku „Pierwszej miłości”

Nowaczyk postanowi załagodzić konflikt w swoim związku. Ostatni czas nie był dla Kacpra i Marysi sprzyjający, a wszystko za sprawą nieoczekiwanego powrotu Pawła, który odcisnął piętno na ich relacji. Kacper uświadomi sobie, że zbyt często ulegał zazdrości. W związku z tym w 4272. odcinku „Pierwszej miłości” przeprosi żonę za swoje postępowanie. Nie oznacza to jednak, że przestanie postrzegać Krzyżanowskiego jako potencjalnego rywala.

Dla Marysi Paweł to przecież ktoś więcej niż tylko dawny znajomy. Jest on jej pierwszą wielką miłością oraz byłym mężem, z którym wciąż łączy ją silna więź. W 4264. odcinku po kolejnej kłótni z Kacprem Marysia poszuka wsparcia właśnie u Pawła. Byli małżonkowie znów zauważą, że mimo upływu lat potrafią porozumieć się w sposób, który dla Nowaczyka może okazać się wysoce niekomfortowy.

Kacper w 4272 odcinku „Pierwszej miłości” znów będzie chciał dziecka. Powrót Pawła zmieni ich plany?

W 4272. odcinku „Pierwszej miłości” Kacper bez ogródek wyzna Marysi, że nadal marzy o ich wspólnym potomku. Jego zdaniem nagłe zjawienie się Pawła spowodowało, że temat posiadania dziecka został odsunięty w czasie. Kacper postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Przypomni żonie, że zanim ich życie skomplikował powrót Krzyżanowskiego, snuli plany o powiększeniu rodziny.

Teraz, w 4272. odcinku „Pierwszej miłości”, Nowaczyk zapragnie czym prędzej zrealizować to marzenie. Nie jest to zresztą żaden nowy wymysł. Już od wielu miesięcy to on sam coraz poważniej podchodził do kwestii ojcostwa. Problem polega na tym, że w 4272. odcinku „Pierwszej miłości” Marysia nie będzie gotowa z marszu odpowiedzieć mężowi „tak”. Choć wysłucha go, jego upór nie sprawi, że od razu przystanie na propozycję. Domańska poprosi o czas na namysł, gdyż jest to dla niej ogromnie ważna decyzja. W jej życiu znowu zagościł Paweł, związek z Kacprem przechodzi kryzys, a oni dopiero starają się dojść do porozumienia. W tej sytuacji powrót do planów macierzyńskich nie będzie dla niej wcale oczywisty.

Kacper w 4272 odcinku „Pierwszej miłości” obmyśli tajemniczy plan! W jaki sposób przekona Marysię?

W 4272. odcinku „Pierwszej miłości” Kacper da Marysi wolną rękę, jednak tylko w teorii. Mimo że pozwoli jej spokojnie przemyśleć sprawę, w jego głowie od razu zacznie rodzić się przebiegły plan. Na razie nie zdradzi jednak, co takiego knuje. Wiadomo jedynie, że Nowaczyk nie ma zamiaru biernie czekać, aż Domańska z własnej inicjatywy powróci do rozmowy na temat potomstwa.

Kiedy premiera 4272 odcinka „Pierwszej miłości”? Data i godzina emisji

4272. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zadebiutuje na antenie Polsatu w piątek, 23 października 2026 roku o godzinie 18:00.