M jak miłość, odcinek 1951: Magda pokaże mężowi test ciążowy. Czy Budzyńscy zostaną rodzicami?

Patrycja Kulej
Patrycja Kulej
2026-10-01 17:06

W 1951. epizodzie uwielbianego serialu Magda wreszcie przekaże Andrzejowi wieści, których nikt się nie spodziewał. Zaskakujący wynik pierwszego testu ciążowego sprawi, że Budzyńska wykona kolejne próby, aby mieć absolutną pewność. Ostatecznie żona prawnika ujawni przed ukochanym skrywaną przez krótki czas tajemnicę. Czy bohaterka rzeczywiście spodziewa się dziecka?

Magda w 1951. odcinku M jak miłość powtórzy test ciążowy

Bohaterka nadal nie będzie mogła otrząsnąć się po niedawnych wydarzeniach. Cała sytuacja rozpocznie się we wcześniejszym epizodzie, gdy podczas spotkania z Anitą kobieta dla żartu zdecyduje się użyć jej testu. Rezultat sprawi, że Budzyńska dosłownie zaniemówi z wrażenia. Trudno dziwić się takiemu zachowaniu, skoro żona prawnika przez lata była pewna, że szanse na naturalne poczęcie są znikome.

W związku z tym w 1951. odsłonie produkcji jeden wynik nie zadowoli zszokowanej Magdy. Kobieta natychmiast kupi w aptece kolejne testy ciążowe. Budzyńska będzie zdeterminowana, aby ostatecznie wykluczyć błąd pomiaru i sprawdzić, czy rzeczywiście wydarzyło się coś niezwykłego. Gdy tylko następne próby dadzą identyczny rezultat, bohaterka będzie musiała przygotować się na szczerą rozmowę z Andrzejem.

Budzyńska w M jak miłość przekaże Andrzejowi zaskakujące wieści

W 1951. odcinku hitu TVP2 ukochana prawnika ostatecznie wyjawi mu całą prawdę. Bohaterka nie będzie już bazować na domysłach i niepewnych rezultatach. Po wykonaniu serii kolejnych testów Magda w końcu zaprezentuje mężowi dowód swojego stanu. Kobieta najprawdopodobniej nie wypowie na głos przełomowej nowiny, a po prostu pokaże ukochanemu plastikowy patyczek.

Dla mężczyzny będzie to chwila, której nigdy nie zapomni. Małżonkowie wspólnie stworzyli ciepły i pełen miłości dom, jednak szanse na powiększenie rodziny o biologicznego potomka były bliskie zeru. W 1951. epizodzie popularnej telenoweli para niespodziewanie stanie w obliczu cudu, o którym dawno zdążyli już zapomnieć.

Kiedy emisja 1951. odcinka M jak miłość?

Widzowie będą mogli obejrzeć ten wyjątkowy epizod w poniedziałek, 26 października 2026 roku, punktualnie o godzinie 20.50 na antenie telewizyjnej Dwójki.

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