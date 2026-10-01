M jak miłość, odcinek 1951: Magda pokaże mężowi test ciążowy. Czy Budzyńscy zostaną rodzicami?

Magda w 1951. odcinku M jak miłość powtórzy test ciążowy

Bohaterka nadal nie będzie mogła otrząsnąć się po niedawnych wydarzeniach. Cała sytuacja rozpocznie się we wcześniejszym epizodzie, gdy podczas spotkania z Anitą kobieta dla żartu zdecyduje się użyć jej testu. Rezultat sprawi, że Budzyńska dosłownie zaniemówi z wrażenia. Trudno dziwić się takiemu zachowaniu, skoro żona prawnika przez lata była pewna, że szanse na naturalne poczęcie są znikome.

W związku z tym w 1951. odsłonie produkcji jeden wynik nie zadowoli zszokowanej Magdy. Kobieta natychmiast kupi w aptece kolejne testy ciążowe. Budzyńska będzie zdeterminowana, aby ostatecznie wykluczyć błąd pomiaru i sprawdzić, czy rzeczywiście wydarzyło się coś niezwykłego. Gdy tylko następne próby dadzą identyczny rezultat, bohaterka będzie musiała przygotować się na szczerą rozmowę z Andrzejem.

Budzyńska w M jak miłość przekaże Andrzejowi zaskakujące wieści

W 1951. odcinku hitu TVP2 ukochana prawnika ostatecznie wyjawi mu całą prawdę. Bohaterka nie będzie już bazować na domysłach i niepewnych rezultatach. Po wykonaniu serii kolejnych testów Magda w końcu zaprezentuje mężowi dowód swojego stanu. Kobieta najprawdopodobniej nie wypowie na głos przełomowej nowiny, a po prostu pokaże ukochanemu plastikowy patyczek.

Dla mężczyzny będzie to chwila, której nigdy nie zapomni. Małżonkowie wspólnie stworzyli ciepły i pełen miłości dom, jednak szanse na powiększenie rodziny o biologicznego potomka były bliskie zeru. W 1951. epizodzie popularnej telenoweli para niespodziewanie stanie w obliczu cudu, o którym dawno zdążyli już zapomnieć.

Kiedy emisja 1951. odcinka M jak miłość?

Widzowie będą mogli obejrzeć ten wyjątkowy epizod w poniedziałek, 26 października 2026 roku, punktualnie o godzinie 20.50 na antenie telewizyjnej Dwójki.