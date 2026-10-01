Barwy szczęścia, odcinek 3421: Broda blisko odkrycia tożsamości ojca. Tolek rusza na pomoc

Barwy szczęścia, odcinek 3421. Broda i Tolek na tropie ojca

W 3421. epizodzie „Barw szczęścia” kwestia tożsamości biologicznego ojca znów stanie się priorytetem dla Brody. Kajetan nie potrafi pogodzić się z myślą, że zagadka jego pochodzenia może na zawsze pozostać nierozwiązana. Z każdą chwilą poświęconą na prywatne śledztwo, jego determinacja będzie rosnąć. Tym razem mężczyzna nie będzie jednak zdany wyłącznie na siebie, ponieważ w poszukiwaniach nieoczekiwanie wesprze go Tolek.

Wątek poszukiwań Brody rozpoczął się znacznie wcześniej. Kajetan już od jakiegoś czasu intensywnie zgłębia przeszłość swojej matki. Na podstawie szczątkowych wspomnień jej dawnych znajomych, udało mu się wyodrębnić trop prowadzący do Brzezin, gdzie rzekomo mieszkał dawny chłopak matki z czasów szkolnych. Ta informacja wystarczyła, by Broda od razu udał się we wskazane miejsce, całkowicie ignorując swoje obowiązki zawodowe.

Tolek wspiera Brodę w 3421. odcinku Barw szczęścia. Czy odkryją prawdę?

W nadchodzącym, 3421. odcinku „Barw szczęścia”, zaangażowanie Tolka może okazać się kluczowe. Do tej pory Kajetan działał impulsywnie, podążając za każdym nowym śladem, nawet kosztem innych spraw. Starszy kolega wniesie do śledztwa opanowanie i życiowe doświadczenie, studząc nieco emocje młodszego towarzysza i pomagając mu racjonalnie oceniać sytuację.

Twórcy serialu nie ujawnili jeszcze, jak dokładnie Tolek pomoże Brodzie w 3421. odcinku „Barw szczęścia”. Nie wiadomo, czy to on natrafi na nową osobę, zdobędzie decydującą informację, czy też pomoże w weryfikacji dotychczasowych ustaleń. Pewne jest natomiast, że stanie się ważnym sojusznikiem Kajetana w dążeniu do prawdy. Mimo że odkrycie tożsamości ojca w tym konkretnym odcinku nie jest przesądzone, akcja z pewnością nabierze tempa.

Kiedy emisja 3421. odcinka Barw szczęścia w TVP2?

Premierę 3421. odcinka serialu „Barwy szczęścia” zaplanowano na piątek, 16 października 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.