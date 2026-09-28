Pierwsza miłość, odcinek 4263: Julka i jej koleżanki w niebezpieczeństwie! Marysia ruszy do działania, a Kacper nie zdoła jej powstrzymać [ZDJĘCIA]

Julka w "Pierwszej miłości" dostrzeże podejrzanego mężczyznę w 4263. odcinku

Julka (Dąbrówka Kruk) zauważy, że wokół jej szkoły często kręci się tajemniczy człowiek trzymający w dłoniach aparat fotograficzny. Jego postępowanie wyda się nastolatce bardzo niepokojące, tym bardziej że mężczyzna będzie robił zdjęcia z ukrycia niczego nieświadomym uczennicom. Dziewczyna zgłosi ten fakt Marysi (Aneta Zając), a zaniepokojona matka błyskawicznie przystąpi do działania. Marysia od razu skontaktuje się z wychowawczynią, jednak nauczycielka zbagatelizuje problem. Z tego powodu będzie musiała zająć się tym na własną rękę.

Marysia w „Pierwszej miłości” zorganizuje pułapkę. Kłótnia z Kacprem w 4263. odcinku

Marysia weźmie sprawy w swoje ręce i wspólnie z Kingą (Aleksandra Zienkiewicz) opracuje chytry plan, którego celem będzie przyłapanie natręta z aparatem na gorącym uczynku. Niestety, cała ta sytuacja negatywnie odbije się na relacjach małżeńskich Marysi. W 4264. odcinku serialu „Pierwsza miłość” Kacper, w trosce o bezpieczeństwo żony, wyrazi głośny sprzeciw wobec jej ryzykownych działań. Marysia z kolei zarzuci mu bierność, co doprowadzi do poważnego spięcia między partnerami.

Paweł wesprze Marysię i Julkę w kolejnych odcinkach „Pierwszej miłości”

Z pomocą przyjdzie niespodziewany sojusznik. W 4264. odcinku Marysia poprosi o wsparcie Pawła (Mateusz Kościukiewicz), który do sprawy podejdzie z zupełnie inną energią niż ostrożny Kacper. W 4265. epizodzie mężczyzna postanowi na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość i samodzielnie skonfrontować się z fotografem kręcącym się pod placówką oświatową.

Gdzie i kiedy oglądać 4263. odcinek „Pierwszej miłości”? Data i godzina emisji

Odcinek oznaczony numerem 4263 popularnego polsatowskiego tasiemca zadebiutuje na ekranach telewizorów w piątek, 9 października 2026 roku punktualnie o 18:00 na antenie stacji Polsat. Serię można śledzić przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku o stałej porze. Produkcja jest ponadto dostępna online dla użytkowników platformy Polsat Box Go.

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