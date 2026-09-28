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W poprzednim odcinku służące zażądały przeniesienia stróża, bo rozwiesił plakaty ośmieszające Servanda. Samuel upewniał się, że Lucia nikomu nie zdradziła, iż jest córką markiza i markizy de Valmez. Maria oskarżyła stróża o podrzucenie pieniędzy do kieszeni fartucha, a Casilda stanęła po jej stronie. Samuel przekonywał też, że opinia markizy de Urrutia o jego biżuterii w ogóle go nie obchodzi. Tymczasem przeor Zakonu Leżącego Chrystusa wezwał Joaquina na rozmowę.
„Akacjowa 38” odcinek 971 - streszczenie
Samuel nadal będzie przekonywał Lucię, by nie mówiła Celii, że jest córką de Valmezów. Kobieta nie dochowa jednak tajemnicy i wyzna prawdę księdzu Telmo podczas spowiedzi. Z winy Cesarea Servando spędzi noc na dworze, a później zapadnie na zapalenie płuc. Jego stan będzie ciężki, lecz Higinio odmówi leczenia, zasłaniając się szpitalnymi przepisami. Don Ramon postanowi zapłacić za opiekę lekarską nad Servandem.
„Akacjowa 38” odcinek 971 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
971. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku, o godzinie 18:40. Telenowelę będzie można oglądać na antenie TVP1. Informacje o powtórkach i dostępności poza anteną warto sprawdzić w aktualnej ofercie nadawcy.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. W kamienicy przy tytułowej ulicy mieszkają rodziny z różnych klas społecznych, których losy nieustannie się przeplatają. Każdy z lokatorów ma własne sekrety i pragnienia, a między mieszkańcami nie brakuje napięć. W tej historii są romanse, dramaty i tragedie. W serialu występują m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela