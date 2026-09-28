"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 971

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-28 10:58

W 971. odcinku „Akacjowej 38” Lucia zdradzi księdzu Telmo sekret, który miała zachować dla siebie. Samuel wciąż będzie naciskał, by nie mówiła o nim Celii. W tym samym czasie Servando poważnie zachoruje po nocy spędzonej na dworze. Gdy Higinio odmówi leczenia, don Ramon zdecyduje się działać.

W poprzednim odcinku służące zażądały przeniesienia stróża, bo rozwiesił plakaty ośmieszające Servanda. Samuel upewniał się, że Lucia nikomu nie zdradziła, iż jest córką markiza i markizy de Valmez. Maria oskarżyła stróża o podrzucenie pieniędzy do kieszeni fartucha, a Casilda stanęła po jej stronie. Samuel przekonywał też, że opinia markizy de Urrutia o jego biżuterii w ogóle go nie obchodzi. Tymczasem przeor Zakonu Leżącego Chrystusa wezwał Joaquina na rozmowę.

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„Akacjowa 38” odcinek 971 - streszczenie

Samuel nadal będzie przekonywał Lucię, by nie mówiła Celii, że jest córką de Valmezów. Kobieta nie dochowa jednak tajemnicy i wyzna prawdę księdzu Telmo podczas spowiedzi. Z winy Cesarea Servando spędzi noc na dworze, a później zapadnie na zapalenie płuc. Jego stan będzie ciężki, lecz Higinio odmówi leczenia, zasłaniając się szpitalnymi przepisami. Don Ramon postanowi zapłacić za opiekę lekarską nad Servandem.

„Akacjowa 38” odcinek 971 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

971. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku, o godzinie 18:40. Telenowelę będzie można oglądać na antenie TVP1. Informacje o powtórkach i dostępności poza anteną warto sprawdzić w aktualnej ofercie nadawcy.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. W kamienicy przy tytułowej ulicy mieszkają rodziny z różnych klas społecznych, których losy nieustannie się przeplatają. Każdy z lokatorów ma własne sekrety i pragnienia, a między mieszkańcami nie brakuje napięć. W tej historii są romanse, dramaty i tragedie. W serialu występują m.in.:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Samuel z serialu Akacjowa 38 w ciemnym garniturze i krawacie. O losach bohaterów przeczytasz na Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie