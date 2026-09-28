W poprzednim odcinku służące zażądały przeniesienia stróża, bo rozwiesił plakaty ośmieszające Servanda. Samuel upewniał się, że Lucia nikomu nie zdradziła, iż jest córką markiza i markizy de Valmez. Maria oskarżyła stróża o podrzucenie pieniędzy do kieszeni fartucha, a Casilda stanęła po jej stronie. Samuel przekonywał też, że opinia markizy de Urrutia o jego biżuterii w ogóle go nie obchodzi. Tymczasem przeor Zakonu Leżącego Chrystusa wezwał Joaquina na rozmowę.

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„Akacjowa 38” odcinek 971 - streszczenie

Samuel nadal będzie przekonywał Lucię, by nie mówiła Celii, że jest córką de Valmezów. Kobieta nie dochowa jednak tajemnicy i wyzna prawdę księdzu Telmo podczas spowiedzi. Z winy Cesarea Servando spędzi noc na dworze, a później zapadnie na zapalenie płuc. Jego stan będzie ciężki, lecz Higinio odmówi leczenia, zasłaniając się szpitalnymi przepisami. Don Ramon postanowi zapłacić za opiekę lekarską nad Servandem.

„Akacjowa 38” odcinek 971 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

971. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku, o godzinie 18:40. Telenowelę będzie można oglądać na antenie TVP1. Informacje o powtórkach i dostępności poza anteną warto sprawdzić w aktualnej ofercie nadawcy.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. W kamienicy przy tytułowej ulicy mieszkają rodziny z różnych klas społecznych, których losy nieustannie się przeplatają. Każdy z lokatorów ma własne sekrety i pragnienia, a między mieszkańcami nie brakuje napięć. W tej historii są romanse, dramaty i tragedie. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela