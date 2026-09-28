W poprzednim odcinku Yasemin przygotowała Burakowi pierwszy posiłek. Kerem zapewnił Şengül, że rezygnuje z rywalizacji z Burakiem i chce skupić się na własnej karierze. Burak pogodził się z Münevver, a później zaprosił ją na kolację. Şengül pomogła Yasemin ukryć prawdę przed personelem. Tymczasem Remzi zagroził Halilowi i zażądał pieniędzy w zamian za ochronę. Co wydarzy się dalej?

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„Splątane losy” odcinek 59 - streszczenie

Yasemin potajemnie spotka się z matką. Halil wyzna żonie, że Remzi go szantażuje. Ayfer poczuje się zraniona, gdy dowie się, że Münevver przekazała dom Suzan. Tahsin będzie naciskał na Remziego, by jak najszybciej odnalazł Pakize. Firdevs podpowie Yasemin, żeby porozmawiała z Münevver.

„Splątane losy” odcinek 59 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

59. odcinek serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany 5 października 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Ewentualne zmiany w ramówce warto sprawdzić w programie stacji.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie zmienia się po pojawieniu się kilkuletniej Mine pod domem zamożnej Münevver. Dziewczynka okazuje się dotąd nieznaną wnuczką kobiety, a jej przybycie przywołuje sprawy związane z córką Münevver i dawnym rozpadem rodziny. Bohaterowie stopniowo odkrywają rodzinną tajemnicę i mierzą się ze skutkami decyzji, które wpłynęły na kilka pokoleń. Ważnym wątkiem jest też uczucie Yasemin i młodego lekarza Buraka, komplikowane przez sytuację ich rodzin. Serial łączy dramat rodzinny, romans, konflikty pokoleniowe oraz różnice społeczne. W obsadzie są:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer