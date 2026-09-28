W poprzednim odcinku Giulia, Nico i Marco przybyli do Warszawy. Zośka ponownie stanęła twarzą w twarz z Giulią, która zdawała się potwierdzać jej największe obawy. Oliwia zauważyła coraz bardziej niepokojące zachowanie Davide i zaczęła podejrzewać, że chłopak zmaga się z poważnymi problemami. Tymczasem w Polignano Stella i Francesca znalazły sposób, by dyskretnie sprawdzić stan zdrowia Marco. Czego teraz się spodziewać?

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„Felicita” odcinek 12 - streszczenie

Nico pozna rodziców Kamila. Początek spotkania będzie niezręczny, ale Oliwka pomoże przełamać napięcie. Chłopak narysuje siebie i Giulię obok rodzinnych zdjęć ojca. Tym gestem symbolicznie dopisze włoską część rodziny do ich wspólnej historii. Wieczorem Zośka spotka się z Marco.

„Felicita” odcinek 12 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

12. odcinek „Felicity” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku, w TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:30.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie, miłości i próbie ułożenia życia po tragedii. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila chce zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu matka i córka odkrywają, że zmarły mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie. W historii ważne są żałoba, rodzinne sekrety, spadek, przebaczenie i uczucia, które trudno zostawić w przeszłości. W serialu występują:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk

Radosław Krzyżowski

Anna Moskal

Piotr Polk

Eugenio Ricciardi

Alessandro Bressanello