"Felicita": streszczenie odcinka 12

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-28 11:10

W 12. odcinku „Felicity” Nico stanie przed trudnym spotkaniem z rodzicami Kamila. Początek nie będzie łatwy, a niezręczna atmosfera da się wszystkim we znaki. Oliwka spróbuje jednak pomóc chłopcu odnaleźć się w tej sytuacji. Wieczorem Zośka spotka się z Marco.

W poprzednim odcinku Giulia, Nico i Marco przybyli do Warszawy. Zośka ponownie stanęła twarzą w twarz z Giulią, która zdawała się potwierdzać jej największe obawy. Oliwia zauważyła coraz bardziej niepokojące zachowanie Davide i zaczęła podejrzewać, że chłopak zmaga się z poważnymi problemami. Tymczasem w Polignano Stella i Francesca znalazły sposób, by dyskretnie sprawdzić stan zdrowia Marco. Czego teraz się spodziewać?

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„Felicita” odcinek 12 - streszczenie

Nico pozna rodziców Kamila. Początek spotkania będzie niezręczny, ale Oliwka pomoże przełamać napięcie. Chłopak narysuje siebie i Giulię obok rodzinnych zdjęć ojca. Tym gestem symbolicznie dopisze włoską część rodziny do ich wspólnej historii. Wieczorem Zośka spotka się z Marco.

„Felicita” odcinek 12 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

12. odcinek „Felicity” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku, w TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:30.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie, miłości i próbie ułożenia życia po tragedii. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila chce zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu matka i córka odkrywają, że zmarły mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie. W historii ważne są żałoba, rodzinne sekrety, spadek, przebaczenie i uczucia, które trudno zostawić w przeszłości. W serialu występują:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk
  • Radosław Krzyżowski
  • Anna Moskal
  • Piotr Polk
  • Eugenio Ricciardi
  • Alessandro Bressanello
Rodzice Kamila przy wspólnym obiedzie. O spotkaniu z Nico w serialu Felicita przeczytasz na Eska.
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