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W poprzednim odcinku Giulia, Nico i Marco przybyli do Warszawy. Zośka ponownie stanęła twarzą w twarz z Giulią, która zdawała się potwierdzać jej największe obawy. Oliwia zauważyła coraz bardziej niepokojące zachowanie Davide i zaczęła podejrzewać, że chłopak zmaga się z poważnymi problemami. Tymczasem w Polignano Stella i Francesca znalazły sposób, by dyskretnie sprawdzić stan zdrowia Marco. Czego teraz się spodziewać?
„Felicita” odcinek 12 - streszczenie
Nico pozna rodziców Kamila. Początek spotkania będzie niezręczny, ale Oliwka pomoże przełamać napięcie. Chłopak narysuje siebie i Giulię obok rodzinnych zdjęć ojca. Tym gestem symbolicznie dopisze włoską część rodziny do ich wspólnej historii. Wieczorem Zośka spotka się z Marco.
„Felicita” odcinek 12 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
12. odcinek „Felicity” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku, w TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:30.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie, miłości i próbie ułożenia życia po tragedii. Zośka, psycholożka z Warszawy, po śmierci męża Kamila chce zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu matka i córka odkrywają, że zmarły mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie. W historii ważne są żałoba, rodzinne sekrety, spadek, przebaczenie i uczucia, które trudno zostawić w przeszłości. W serialu występują:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk
- Radosław Krzyżowski
- Anna Moskal
- Piotr Polk
- Eugenio Ricciardi
- Alessandro Bressanello