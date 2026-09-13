Pierwsza miłość, odcinek 4247: Kinga i Janek zmienią zdanie w sprawie rozwodu? Co może ich powstrzymać? [ZDJĘCIA]

Rozprawa rozwodowa Kingi i Janka z "Pierwszej miłości". Małżonkowie wspominają zmarłą córkę

Od dłuższego czasu oboje próbują budować swoją codzienność osobno, jednak nieuchronny termin sprawy w sądzie zmusza ich do głębokiej refleksji nad wspólnymi latami. W 4247. odsłonie serialu "Pierwsza miłość" zatajenie prawdziwych emocji stanie się niezwykle trudne, a wizja definitywnego rozstania przestanie być tak oczywista. Jeszcze chwilę wcześniej ich relacja wydawała się całkowicie przekreślona, ale nieoczekiwane zdarzenia odmieniły tę perspektywę. W 4237. epizodzie bohaterowie spędzili razem czas podczas rocznicy śmierci małej Jaśminki. Traumatyczne przeżycia i pamięć o córce udowodniły im, że w obliczu największego bólu nadal potrafią stanowić dla siebie ogromne oparcie. W miarę jak data konfrontacji na sali sądowej będzie coraz bliższa, oboje zaczną zadawać sobie fundamentalne pytanie o sens prawnego kończenia tego związku.

Prawda o pochodzeniu Poli i nowy adorator Kingi w 4247. odcinku "Pierwszej miłości"

Ogromny wpływ na decyzje małżonków mają także zawirowania wokół statusu małej Poli. Badania genetyczne przekazane przez Lilkę wywróciły świat bohatera do góry nogami, ponieważ bezsprzecznie udowodniły, że Janek w rzeczywistości nie jest biologicznym ojcem dziewczynki. Cała prawda wyszła na jaw w 4244. odcinku produkcji, kiedy to zdesperowana Lilka gorączkowo namawiała mężczyznę, by pomimo wyników testu DNA nie rezygnował z wychowywania dziecka.

Sama Kinga również musi gruntownie przeanalizować swoje oczekiwania wobec przyszłości. Sytuację uczuciową kobiety mocno komplikuje pojawienie się w jej otoczeniu Arka, czyli pracownika recepcji w leśnym pensjonacie. Przystojny mężczyzna zaczął otwarcie o nią zabiegać, na co bohaterka reaguje z zauważalną życzliwością. W 4244. epizodzie nowy adorator namówił ją na wspólne poszukiwania mitycznego kwiatu paproci, a zaraz potem, w 4245. odcinku, kobieta chętnie zapisała jego numer telefonu.

Kiedy obejrzeć 4247. odcinek "Pierwszej miłości" w telewizji Polsat?

Premierowa emisja 4247. epizodu popularnej telenoweli zaplanowana jest na poniedziałek, 14 września 2026 roku dokładnie o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Zgodnie z ustaloną przez nadawcę ramówką, produkcję można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku w tym samym paśmie czasowym. Dla widzów preferujących nowoczesne platformy internetowe udostępniono także opcję oglądania najnowszych odcinków w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

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