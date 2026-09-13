Pierwsza miłość, odcinek 4251: Kazanowa wróci na miejsce tragedii. Jej zachowanie wywoła niepokój

Powrót Kazanowej w 4251. odcinku „Pierwszej miłości”

Karolina Kazanowa przez wiele miesięcy figurowała w rejestrze osób zaginionych, a wszelki ślad po niej urwał się w zeszłym sezonie tuż po zebraniu lokalnego koła gospodyń. Rodzina i znajomi długo żyli w niepewności, obawiając się najgorszego. Ostatecznie zaginioną odnaleziono w jednej z czeskich placówek medycznych, dokąd przewieziono ją w stanie śpiączki po groźnym potrąceniu. Po odzyskaniu przytomności pacjentka musiała przejść żmudną rehabilitację, a jej wyczekiwany powrót do rodzinnego Wadlewa stanie się faktem w 4251. odsłonie „Pierwszej miłości”. Radość z jej obecności zostanie jednak zburzona przez nieprzewidziane zdarzenie podczas zwykłego spaceru.

Szokujące zachowanie Kazanowej w 4251. odcinku „Pierwszej miłości”

W trakcie wspomnianej przechadzki Kazanowa zrządzeniem losu znajdzie się dokładnie tam, gdzie omal nie straciła życia i jej zachowanie natychmiast stanie się bardzo niepokojące. Odżyją w niej zapewne traumatyczne wspomnienia, co wywoła silną reakcję fizjologiczną. Tragedia, jaka ją spotkała, na długo wykluczyła ją z normalnego funkcjonowania, a jej tajemnicze zniknięcie mocno wstrząsnęło całą wadlewską społecznością.

Warto przypomnieć, że w 4245. epizodzie widzowie mogli zobaczyć, jak trudne było obcowanie z poszkodowaną. Kobieta stała się tak opryskliwa i wroga wobec bliskich, że nawet Seweryn nie dał rady tego znosić i ewakuował się z lecznicy. Śmiałek starał się zaangażować miejscowych w opiekę nad chorą, jednak większość mieszkańców Wadlewa stanowczo odmówiła. Z pomocą przyszła ostatecznie tylko Róża, która niezłomnie trwała przy łóżku pacjentki, ignorując jej wyjątkowo złośliwe uwagi.

Nowe dowody na biurku policji w 4251. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4251. odcinku nastąpi również przełom w dochodzeniu mającym na celu rozwikłanie zagadki potrącenia. Do rąk funkcjonariuszy trafią dokumenty mogące ostatecznie zdemaskować sprawcę tego brutalnego czynu. Pojawienie się tych papierów będzie miało kolosalne znaczenie, zważywszy na fakt, że do tej pory organy ścigania bezradnie rozkładały ręce w tej sprawie.

Emisja 4251. odcinka „Pierwszej miłości” – gdzie i kiedy oglądać?

Premierowa emisja 4251. epizodu „Pierwszej miłości” zaplanowana jest na piątek, 18 września 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Ta popularna telenowela gości na ekranach telewizorów w dni powszednie od poniedziałku do piątku o stałej porze. Dla tych, którzy przegapią odcinek, przewidziano możliwość nadrobienia zaległości za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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