Pierwsza miłość, odcinek 4251: Kacper popełni błąd i gorzko tego pożałuje. Jego kariera zawiśnie na włosku [ZDJĘCIA]

„Pierwsza miłość” odcinek 4251: Kacper zagra z Pawłem w otwarte karty

W 4251. odcinku telenoweli „Pierwsza miłość” Kacper znajdzie się w położeniu, w którym mało kto chciałby być. Na jego głowę spadną ciężkie oskarżenia dotyczące złamania tajemnicy lekarskiej. Ta lawina ruszyła w 4248. odcinku. To wtedy Paweł zorientował się, że szczegóły jego spotkań z Iloną nie są już poufne. Zły na całą sytuację, rzucił w stronę terapeutki zarzuty o brak dyskrecji, co skończyło się ucieczką przestraszonej kobiety.

Problemy Kacpra przez Ilonę w 4251. odcinku serialu Polsatu

W 4251. odsłonie „Pierwszej miłości” Kacper decyduje się na wsparcie Pawła. Jego zdaniem to sama terapeutka ponosi winę za obecny stan rzeczy, ponieważ wbrew wskazaniom zmieniła pacjentowi dawkowanie leków. Wcześniej, w 4248. odcinku, Ilona nie kupiła jednak tej wersji i zaczęła węszą wokół Kacpra, będąc przekonaną, że mężczyzna ma coś do ukrycia.

W 4249. odcinku popularnego serialu Polsatu postanowiła sprawdzić swoje domysły i po godzinach pracy zakradła się do pustego gabinetu Kacpra. Ten jednak nakrył ją na gorącym uczynku. Następnie zdecydował się wykasować ze swojego komputera pliki dźwiękowe z sesji Pawła. Liczył, że zniszczenie tych materiałów pozwoli mu zatuszować sprawę, ale jego plan spalił na panewce. Ilona tkwi w przekonaniu, że Kacper nie jest bez winy. Z kolei Paweł stracił zaufanie do lekarzy i kategorycznie odmówił kontynuowania terapii.

W nowym odcinku „Pierwszej miłości” Paweł odcina się od kliniki We-Med

Jak pamiętamy z 4250. odcinka, Paweł zdecydował się ostatecznie wypisać z placówki We-Med. O fakcie opuszczenia murów kliniki poinformował jedynie Artura i Janka. Jednocześnie skutecznie izoluje się od swojego brata, Mariusza (granego przez Mariusza Bąkowskiego), choć ten robi, co w jego mocy, by wyciągnąć do niego pomocną dłoń. Cień nieprzepracowanych traum sprawia, że Paweł nie potrafi nawiązywać bliskich relacji i nikomu nie ufa na sto procent.

Jedyną osobą, przy której potrafi poczuć się swobodnie, jest Marysia (Aneta Zając) – jego dawna miłość. To o niej myślał nawet podczas pobytu w zakładzie karnym w Kolumbii, a te wspomnienia dawały mu siłę do walki o przetrwanie. Jak zobaczymy w nadchodzących odcinkach „Pierwszej miłości”, to właśnie Kacper będzie starał się wytłumaczyć Mariuszowi, dlaczego jego brat tak bardzo go unika, a zarazem dlaczego wciąż czuje tak wielki sentyment do Marysi.

Emisja 4251. odcinka „Pierwszej miłości” – kiedy i gdzie oglądać?

Premierowy, 4251. odcinek serialu „Pierwsza miłość” zadebiutuje na ekranach telewizorów w piątek, 18 września 2026 roku. Emisję zaplanowano na godzinę 18:00 na antenie telewizji Polsat. Seria pojawia się w ramówce w dni powszednie, zawsze o 18:00. Fani mogą śledzić losy bohaterów również za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go.

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Quiz wiedzy o serialu „Pierwsza miłość”. Dla fanów komplet punktów obowiązkowy! Pytanie 1 z 14 Na rozgrzewkę pytanie o miejsce akcji. Serial powinniśmy kojarzyć przede wszystkim z: Warszawą Wrocławiem Włocławkiem Następne pytanie