Gwiazdy "The Office PL" szalały na Dniach Siedlec. Kropliczanka ZNOWU podbija Polskę!

"The Office" podbija cały świat

Kultowy serial "The Office", stwarzający pozory dokumentu z życia biurowego (format mockumentary), to jeden z największych fenomenów w historii telewizji. Wszystko zaczęło się w 2001 roku w Wielkiej Brytanii, gdzie Ricky Gervais i Stephen Merchant stworzyli kameralną, pełną czarnego humoru wersję BBC.

Globalny przełom nadszedł jednak za sprawą amerykańskiego remake’u NBC (2005–2013) z Steve’em Carellem w roli Michaela Scotta. Wersja z USA liczyła aż 9 sezonów (201 odcinków), zdobyła 5 nagród Emmy i stała się popkulturową legendą, osiągając po latach gigantyczną popularność na platformach streamingowych.

Sukces ten zainspirował twórców na całym świecie do stworzenia lokalnych adaptacji. Własne wersje zrealizowano m.in. we Francji (Le Bureau), Niemczech (Stromberg), Kanadzie, Chile, Finlandii, Arabii Saudyjskiej czy Australii.

Jak nie przesadzić z żartami? Rozmawiamy ze scenarzystą “The Office PL”

"The Office PL" - co wiadomo?"

Serca widzów podbiła również polska wersja - The Office PL wyprodukowana przez Canal+, przenosząca realia biurowe do firmy produkującej wodę mineralną w Siedlcach.

W serialu zobaczymy takich aktorów jak:

Piotra Polaka,

Vanessę Aleksander,

Adama Woronowicza,

Kornelię Strzelecką,

Rafała Kowalskiego,

Adama Bobika,

Monikę Kulczyk,

Mateusza Króla,

Monikę Obarę,

Marcina Pempusia,

Jana Sobolewskiego

i Milenę Lisiecką.

Dodatkowo a najnowszym sezonie pojawi się nowy bohater, którego zagra gwiazdor "Netflixa" i "1670" - Michał Sikorski.

"The Office PL" na Dniach Siedlec. Co za ubiór Piotra Polaka!

Podczas Dni Siedlec odbyły się dokładnie 12 września 2026 roku. Mieszkańcy i goście mogli zwiedzić m.in. biuro Kropliczanki, ale również poznać gwiazdy serialu. Dodatkowo zaproszono ich na niezwykły, przedpremierowy seans dwóch odcinków 6 sezonu, którego premiera odbędzie się jesienią 2026 roku.

Gwiazdy serialu zapozowały tłumnie na ściance. Nie uwierzycie, jak wygląda Piotr Polak. Zrzucił garnitur i ubrał coś, co wszystkich zaskoczyło!