Fani formatu z zapartym tchem śledzili rozwój wydarzeń wokół tajemniczego zniknięcia Karoliny Kazanowej. Kobieta zapadła się pod ziemię tuż po spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich. Napięcie sięgnęło zenitu w 4226. odsłonie serialu, gdy Miron, zmagający się z niepełnosprawnością syn Zenka, niespodziewanie wykonał telefon pod numer alarmowy. Jego gwałtowna reakcja na nazwisko zaginionej wywołała spore poruszenie. Funkcjonariusz Kargulewicz natychmiast nabrał podejrzeń i postanowił przesłuchać młodego mężczyznę, jednak Zenek zaciekle bronił syna, zrzucając wszystko na karb problemów natury psychicznej. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy chłopak uciekł i w akcie desperacji rzucił się na załamanego Seweryna na leśnej polanie. W odcinku 4233 przyparty do muru Zenek zdradził Róży sekret dotyczący pamiętnej nocy. Ta nie zostawiła mu wyboru i zażądała, by w ciągu dwudziestu czterech godzin zgłosił się na komisariat. Ciągła presja z jej strony w 4234. odcinku doprowadziła Zenka do trudnej decyzji o pożegnaniu z potomkiem. Równolegle Seweryn przeżywał własny dramat – otrzymał druzgocącą informację o znalezieniu w rzece ciała pasującego do rysopisu jego żony. Mężczyzna, w towarzystwie Śmiałka, musiał udać się do kostnicy, by zidentyfikować zwłoki. Obawiał się, że to koniec jego nadziei.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami!

"Pierwsza miłość" odc. 4235: Zenek przyzna się do winy?

W najnowszym epizodzie Zenek osiąga granice swojej wytrzymałości. Poczucie winy i nieubłaganie upływający czas, wyznaczony przez Różę, zmuszają go do podjęcia ostatecznych kroków. Udaje się prosto do posiadłości Seweryna, zdeterminowany, by wreszcie wyjawić mu wszystko, co wydarzyło się owego tragicznego wieczoru w gęstwinie. Wypowiedzenie prawdy okazuje się jednak niezwykle trudnym zadaniem. Mężczyzna z trudem formułuje myśli, szukając odpowiednich słów, zanim ostatecznie zacznie odkrywać przed mężem zaginionej bolesne fakty.

"Pierwsza miłość" odc. 4235: Sierżant Kargulewicz ma dobre wieści

Nagle sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót. W kluczowym momencie rozmowę brutalnie przerywa interwencja funkcjonariuszy policji. Do domu Seweryna wpada sierżant Kargulewicz, który ma do przekazania niezwykle ważne i zaskakujące informacje.

"Pierwsza miłość" odc. 4235: Kazanowa przebywa w szpitalu

Okazuje się, że Karolina Kazanowa jednak żyje! Kobieta przebywa obecnie pod opieką lekarzy w szpitalu. Wyszło na jaw, że została uderzona przez pojazd i doznała poważnych obrażeń w obrębie płata czołowego. Czy to dramatyczne wydarzenie nieodwracalnie wpłynie na jej pamięć? Czy zaginiona będzie w stanie wyznać, co dokładnie spotkało ją w lesie i czy kiedykolwiek wróci do zdrowia? Odpowiedzi na te pytania widzowie poznają już niedługo.

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Kiedy oglądać 4235. odcinek „Pierwszej miłości”?

Fani mogą śledzić losy swoich ulubionych bohaterów od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Premiera odcinka 4235. zaplanowana jest na czwartek, 11 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed ekranem o wyznaczonej porze, mogą obejrzeć wszystkie dotychczasowe i premierowe odcinki za pośrednictwem platformy internetowej Polsat Box Go.

Kto występuje w „Pierwszej miłości”? Obsada serialu Polsatu

„Pierwsza miłość” to jedna z najpopularniejszych polskich telenowel, której fabuła kręci się wokół mieszkańców Wrocławia. Główną osią opowieści są losy Marysi i Pawła, a także perypetie rodzinne takich postaci jak Alan czy Kinga. Scenarzyści nie szczędzą widzom emocji – pełno tu wzlotów, bolesnych upadków, wielkiej miłości, bolesnych zdrad i niespodziewanych obrotów spraw, w tym wątków kryminalnych. Format, zadebiutował w telewizji Polsat w 2004 roku i do dziś cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

W produkcji grają między innymi:

Grażyna Wolszczak (Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (Karol Weksler)

Michał Koterski (Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (Krystian Domański)

Wojciech Błach (Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (Jan Stańczuk)

Marek Siudym (Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (Dorota Marska)

Filip Gurłacz (Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (Adam Biernacki)

Alan Andersz (Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (Liliana Błocka)

Kamilla Baar (Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (Melisa)

Julia Kamińska (Maja)