Pierwsza miłość, odcinek 4235: Policja wkracza do domu Seweryna zanim Zenek wyjawia prawdę o Kazanowej [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-12 11:25

Zenek nie jest już w stanie dźwigać ciężaru tajemnicy, która niszczy go od wewnątrz. Gdy postanawia wyznać Sewerynowi brutalną prawdę o tragicznej nocy, do akcji nagle wkracza policja z sensacyjnymi doniesieniami. Co jeszcze wydarzy się w odcinku zaplanowanym na 11 czerwca? Poniżej znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje!

Fani formatu z zapartym tchem śledzili rozwój wydarzeń wokół tajemniczego zniknięcia Karoliny Kazanowej. Kobieta zapadła się pod ziemię tuż po spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich. Napięcie sięgnęło zenitu w 4226. odsłonie serialu, gdy Miron, zmagający się z niepełnosprawnością syn Zenka, niespodziewanie wykonał telefon pod numer alarmowy. Jego gwałtowna reakcja na nazwisko zaginionej wywołała spore poruszenie. Funkcjonariusz Kargulewicz natychmiast nabrał podejrzeń i postanowił przesłuchać młodego mężczyznę, jednak Zenek zaciekle bronił syna, zrzucając wszystko na karb problemów natury psychicznej. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy chłopak uciekł i w akcie desperacji rzucił się na załamanego Seweryna na leśnej polanie. W odcinku 4233 przyparty do muru Zenek zdradził Róży sekret dotyczący pamiętnej nocy. Ta nie zostawiła mu wyboru i zażądała, by w ciągu dwudziestu czterech godzin zgłosił się na komisariat. Ciągła presja z jej strony w 4234. odcinku doprowadziła Zenka do trudnej decyzji o pożegnaniu z potomkiem. Równolegle Seweryn przeżywał własny dramat – otrzymał druzgocącą informację o znalezieniu w rzece ciała pasującego do rysopisu jego żony. Mężczyzna, w towarzystwie Śmiałka, musiał udać się do kostnicy, by zidentyfikować zwłoki. Obawiał się, że to koniec jego nadziei.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami! 

"Pierwsza miłość" odc. 4235: Zenek przyzna się do winy?

W najnowszym epizodzie Zenek osiąga granice swojej wytrzymałości. Poczucie winy i nieubłaganie upływający czas, wyznaczony przez Różę, zmuszają go do podjęcia ostatecznych kroków. Udaje się prosto do posiadłości Seweryna, zdeterminowany, by wreszcie wyjawić mu wszystko, co wydarzyło się owego tragicznego wieczoru w gęstwinie. Wypowiedzenie prawdy okazuje się jednak niezwykle trudnym zadaniem. Mężczyzna z trudem formułuje myśli, szukając odpowiednich słów, zanim ostatecznie zacznie odkrywać przed mężem zaginionej bolesne fakty.

"Pierwsza miłość" odc. 4235: Sierżant Kargulewicz ma dobre wieści

Nagle sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót. W kluczowym momencie rozmowę brutalnie przerywa interwencja funkcjonariuszy policji. Do domu Seweryna wpada sierżant Kargulewicz, który ma do przekazania niezwykle ważne i zaskakujące informacje.

"Pierwsza miłość" odc. 4235: Kazanowa przebywa w szpitalu

Okazuje się, że Karolina Kazanowa jednak żyje! Kobieta przebywa obecnie pod opieką lekarzy w szpitalu. Wyszło na jaw, że została uderzona przez pojazd i doznała poważnych obrażeń w obrębie płata czołowego. Czy to dramatyczne wydarzenie nieodwracalnie wpłynie na jej pamięć? Czy zaginiona będzie w stanie wyznać, co dokładnie spotkało ją w lesie i czy kiedykolwiek wróci do zdrowia? Odpowiedzi na te pytania widzowie poznają już niedługo.

Pierwsza miłość - Zenek
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Kiedy oglądać 4235. odcinek „Pierwszej miłości”?

Fani mogą śledzić losy swoich ulubionych bohaterów od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Premiera odcinka 4235. zaplanowana jest na czwartek, 11 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed ekranem o wyznaczonej porze, mogą obejrzeć wszystkie dotychczasowe i premierowe odcinki za pośrednictwem platformy internetowej Polsat Box Go.

Kto występuje w „Pierwszej miłości”? Obsada serialu Polsatu

„Pierwsza miłość” to jedna z najpopularniejszych polskich telenowel, której fabuła kręci się wokół mieszkańców Wrocławia. Główną osią opowieści są losy Marysi i Pawła, a także perypetie rodzinne takich postaci jak Alan czy Kinga. Scenarzyści nie szczędzą widzom emocji – pełno tu wzlotów, bolesnych upadków, wielkiej miłości, bolesnych zdrad i niespodziewanych obrotów spraw, w tym wątków kryminalnych. Format, zadebiutował w telewizji Polsat w 2004 roku i do dziś cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

W produkcji grają między innymi:

  • Grażyna Wolszczak (Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (Karol Weksler)
  • Michał Koterski (Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (Melisa)
  • Julia Kamińska (Maja)
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