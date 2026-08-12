W poprzednim odcinku "La Promesa - pałac tajemnic" sporo działo się przede wszystkim wśród służby. Salvador i Vera zaczęli podejrzewać, że Lope ukrywa kłopoty i potrzebuje pomocy. Lorenzo coraz bardziej interesował się Marią Antonią i wypytywał o nią samego Alonsa. Hrabia de Ayala zdobył się na hojny gest i podarował Martinie diamentowy naszyjnik. Tymczasem między Virtudes a Simoną i Candelą znów zrobiło się nerwowo, a ich konflikt tylko się zaostrzył. Na koniec pracownicy pałacu zorganizowali ciche czuwanie, by uczcić pamięć zmarłej Píi. Czy w kolejnym odcinku w posiadłości uda się utrzymać spokój?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 459 - streszczenie

Markiz zgadza się, by służba urządziła w pałacu oficjalne pożegnanie Píi, ale Petra obiecuje markizie, że zrobi wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Martina pisze do Curra, który na wojnie walczy z tęsknotą i razem z Manuelem szykuje się do ryzykownej przeprawy przez las zajęty przez wrogów, aby dostarczyć tajną mapę. Vera po długiej przerwie odzywa się do Lopego. Chłopak przyznaje, że ma długi u niebezpiecznych ludzi i prosi ją, żeby się w to nie mieszała. W pałacu dochodzi też do ostrej rozmowy Martiny z hrabią, gdy dziewczyna chce podziękować za brylantowy prezent. Szybko przeradza się to w kłótnię i kończy upadkiem ukochanego bonsai hrabiego na podłogę.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 459 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 459 "La Promesa - pałac tajemnic" pojawi się w TV zgodnie z ramówką. Serial można oglądać na TVP2. Jeśli chcesz być na bieżąco z losami Jany i mieszkańców pałacu, warto zarezerwować sobie popołudnie. Emisja odbędzie się 20 sierpnia 2026 roku o 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa - pałac tajemnic" to hiszpański serial kostiumowy osadzony w Andaluzji na początku XX wieku, gdzie życie arystokracji miesza się z codziennością służby. W centrum historii jest Jana, która zatrudnia się w wielkim majątku, by odkryć prawdę o swojej przeszłości. To połączenie dramatu i wątku kryminalnego, z intrygami, walką o wpływy i zakazanymi uczuciami w tle. Ważną rolę odgrywają tu relacje między klasami, które wpływają na życie wszystkich mieszkańców rezydencji. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)