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W poprzednim odcinku "La Promesa - pałac tajemnic" sporo działo się przede wszystkim wśród służby. Salvador i Vera zaczęli podejrzewać, że Lope ukrywa kłopoty i potrzebuje pomocy. Lorenzo coraz bardziej interesował się Marią Antonią i wypytywał o nią samego Alonsa. Hrabia de Ayala zdobył się na hojny gest i podarował Martinie diamentowy naszyjnik. Tymczasem między Virtudes a Simoną i Candelą znów zrobiło się nerwowo, a ich konflikt tylko się zaostrzył. Na koniec pracownicy pałacu zorganizowali ciche czuwanie, by uczcić pamięć zmarłej Píi. Czy w kolejnym odcinku w posiadłości uda się utrzymać spokój?
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 459 - streszczenie
Markiz zgadza się, by służba urządziła w pałacu oficjalne pożegnanie Píi, ale Petra obiecuje markizie, że zrobi wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Martina pisze do Curra, który na wojnie walczy z tęsknotą i razem z Manuelem szykuje się do ryzykownej przeprawy przez las zajęty przez wrogów, aby dostarczyć tajną mapę. Vera po długiej przerwie odzywa się do Lopego. Chłopak przyznaje, że ma długi u niebezpiecznych ludzi i prosi ją, żeby się w to nie mieszała. W pałacu dochodzi też do ostrej rozmowy Martiny z hrabią, gdy dziewczyna chce podziękować za brylantowy prezent. Szybko przeradza się to w kłótnię i kończy upadkiem ukochanego bonsai hrabiego na podłogę.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 459 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Odcinek 459 "La Promesa - pałac tajemnic" pojawi się w TV zgodnie z ramówką. Serial można oglądać na TVP2. Jeśli chcesz być na bieżąco z losami Jany i mieszkańców pałacu, warto zarezerwować sobie popołudnie. Emisja odbędzie się 20 sierpnia 2026 roku o 15:05.
"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
"La Promesa - pałac tajemnic" to hiszpański serial kostiumowy osadzony w Andaluzji na początku XX wieku, gdzie życie arystokracji miesza się z codziennością służby. W centrum historii jest Jana, która zatrudnia się w wielkim majątku, by odkryć prawdę o swojej przeszłości. To połączenie dramatu i wątku kryminalnego, z intrygami, walką o wpływy i zakazanymi uczuciami w tle. Ważną rolę odgrywają tu relacje między klasami, które wpływają na życie wszystkich mieszkańców rezydencji. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)