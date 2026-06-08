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Nagłe zniknięcie Karoliny Kazanowej wywołało ogromne poruszenie wśród mieszkańców Wadlewa. Sytuacja nabrała tempa w 4226. odcinku, kiedy do świetlicy zatelefonował niepełnosprawny Miron. Funkcjonariusze policji zignorowali ten ślad, ale sierżant Kargulewicz zdecydował się ponownie przesłuchać syna Zenka w 4232. odsłonie serialu. Ojciec tłumaczył nietypowe zachowanie chłopaka chorobą, jednak zdesperowany Miron uciekł z domu i rzucił się w lesie na poszukującego żony Seweryna. Przytłoczony agresją potomka i naciskami otoczenia Zenek ostatecznie pękł. W 4233. epizodzie zdradził Róży wszystkie mroczne szczegóły z tragicznej nocy zniknięcia Karoliny. Zszokowana kobieta nie miała litości i zażądała, aby mężczyzna w ciągu doby przyznał się do wszystkiego na policji. Zenek podjął najtrudniejszą decyzję, ale wkrótce sprawy znów przybrały całkowicie nieoczekiwany obrót.
Pierwsza miłość, odcinek 4234: Zenek żegna się z Mironem
Zenek zmuszony jest do podjęcia najbardziej dramatycznej decyzji w swoim dotychczasowym życiu. Przepełniony emocjami postanawia definitywnie i ze łzami w oczach pożegnać się ze swoim synem Mironem. Sytuacja komplikuje się jednak w domu, gdy ojciec nagle słabnie i upada na podłogę.
Pierwsza miłość, odcinek 4234: Seweryn zidentyfikuje zwłoki Kazanowej?
W tym samym momencie fatalne informacje trafiają do załamanego Seweryna. Wrocławscy policjanci przekazują mu przerażające doniesienia o wyłowieniu z Odry ciała nieznanej kobiety. Wygląd denatki w stu procentach pasuje do rysopisu zaginionej Kazanowej. Zrozpaczony mąż natychmiast jedzie ze Śmiałkiem do zakładu medycyny sądowej we Wrocławiu, aby formalnie zidentyfikować znalezione zwłoki. Nadchodzące wydarzenia wywołują lawinę pytań o przyszłość bohaterów i prawdziwą tożsamość kobiety wyciągniętej z rzeki.
Pierwsza miłość: Kiedy i gdzie obejrzeć odcinek 4234?
Telewizyjny cykl „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Premiera 4234. epizodu zaplanowana została na środę, 10 czerwca 2026 roku. Osoby bez dostępu do telewizora o tej konkretnej porze wcale nie muszą rezygnować z seansu. Wszystkie najnowsze i starsze odcinki udostępniono w ofercie serwisu streamingowego Polsat Box Go.
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Pierwsza miłość: Opis fabuły i obsada serialu Polsatu
„Pierwsza miłość” to popularna polska telenowela, której główna akcja rozgrywa się na ulicach Wrocławia. Scenariusz opowiada o losach Marysi i Pawła, a także życiowych rozterkach Alana, Kingi oraz reszty mieszkańców. Widzowie śledzą historię przepełnioną wzlotami, upadkami, namiętnością i nieoczekiwanymi zwrotami akcji, nierzadko z wątkami kryminalnymi. Cykl emitowany w Polsacie od 2004 roku wciąż przyciąga tłumy.
Na ekranie pojawiają się:
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski
- Patryk Pniewski jako Krystian Domański
- Wojciech Błach jako Michał Domański
- Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska
- Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler
- Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk
- Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
- Marek Siudym jako Edward Stryjeński
- Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska
- Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
- Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs
- Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek
- Anna Jarosik jako Barbara Sośniak
- Jowita Budnik jako Paulina Sawicka
- Waleria Gorobets jako Iga Sawicka
- Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki
- Alan Andersz jako Alan Korzeniowski
- Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak
- Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński
- Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka
- Kamilla Baar jako Sandra Kubicka
- Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk
- Aleksandra Szwed jako Melisa
- Julia Kamińska jako Maja