"Panna młoda": streszczenie odcinka 123

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Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" pokazały, że nawet najlepiej zapowiadające się chwile mogą zostać zniszczone przez nagłe wybuchy skrywanych uczuć. Cihan musiał zmierzyć się z widokiem zerwanych przez Hancer tapet w dziecięcym pokoju, co było efektem jej ogromnego wzburzenia. Choć wspólny wyjazd do letniego domu miał naprawić ich relację, wyprawa zakończyła się kompletnym niepowodzeniem i wywołała jedynie następną falę wzajemnych pretensji. Trudne chwile przeżywała również Beyza, która nie potrafiła poradzić sobie z przytłaczającą myślą o tym, że dziecko Yoncy może urodzić się z poważnymi wadami. Zdezorientowany całą sytuacją Cihan ostatecznie zwrócił się o radę do Ertugrula, szukając u niego wsparcia w tych niełatwych momentach. Zobaczmy zatem, jak po tych wszystkich gwałtownych zdarzeniach ułożą się dalsze losy bohaterów.
"Panna młoda" odc. 123 - streszczenie
Derya wpada na pomysł, jak poprawić sytuację finansową i namawia Cemila, aby zdecydował się na podnajęcie wolnego pokoju w swoim mieszkaniu. Wkrótce w jego progach pojawia się nowa, atrakcyjna lokatorka, która wprowadza się do domu mężczyzny. Tymczasem Hancer po powrocie do rezydencji przestaje ulegać presji i odważnie przeciwstawia się Mukadder oraz Beyzie. Dochodzi do szczerej rozmowy między dziewczyną a Cihanem, co okazuje się momentem zwrotnym w ich wzajemnych stosunkach. Małżonkowie wyjaśniają sobie dawne urazy, dzięki czemu w końcu się godzą i odzyskują wewnętrzny spokój. Ich radość nie trwa jednak zbyt długo, ponieważ w internecie zaczynają krążyć złośliwe plotki uderzające bezpośrednio w Hancer i Beyzę.
"Panna młoda" odc. 123 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy bohaterów tej tureckiej produkcji cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, a każda kolejna odsłona przyciąga przed ekrany sporą grupę osób. Telewizja Polska dba o regularność, emitując przygody Hancer i Cihana w swoim popołudniowym paśmie programowym. Warto zasiąść przed telewizorem punktualnie, aby śledzić rozwój wypadków w rezydencji rodziny Develioglu. Odcinek 123 zostanie pokazany na kanale TVP2 we wtorek 16 czerwca 2026 o godzinie 17:20.
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"Panna młoda" - opis serialu i obsada
Ten serial to propozycja dla każdego, kto lubi historie o trudnych początkach, wielkich poświęceniach i rodzącym się uczuciu. Hancer to silna dziewczyna, która mimo bycia sierotą, potrafi walczyć o zdrowie brata, nawet jeśli ceną jest wejście w zaaranżowany układ z bogatą rodziną. Cihan, jako jedyny spadkobierca majątku, musi lawirować między oczekiwaniami matki a rodzącą się miłością do nowej żony, co nie podoba się wszystkim domownikom. Całość tworzy opowieść pełną napięć, w której tradycja miesza się z poszukiwaniem własnego szczęścia. W serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)