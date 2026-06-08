"Panna młoda": streszczenie odcinka 123

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" pokazały, że nawet najlepiej zapowiadające się chwile mogą zostać zniszczone przez nagłe wybuchy skrywanych uczuć. Cihan musiał zmierzyć się z widokiem zerwanych przez Hancer tapet w dziecięcym pokoju, co było efektem jej ogromnego wzburzenia. Choć wspólny wyjazd do letniego domu miał naprawić ich relację, wyprawa zakończyła się kompletnym niepowodzeniem i wywołała jedynie następną falę wzajemnych pretensji. Trudne chwile przeżywała również Beyza, która nie potrafiła poradzić sobie z przytłaczającą myślą o tym, że dziecko Yoncy może urodzić się z poważnymi wadami. Zdezorientowany całą sytuacją Cihan ostatecznie zwrócił się o radę do Ertugrula, szukając u niego wsparcia w tych niełatwych momentach. Zobaczmy zatem, jak po tych wszystkich gwałtownych zdarzeniach ułożą się dalsze losy bohaterów.

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"Panna młoda" odc. 123 - streszczenie

Derya wpada na pomysł, jak poprawić sytuację finansową i namawia Cemila, aby zdecydował się na podnajęcie wolnego pokoju w swoim mieszkaniu. Wkrótce w jego progach pojawia się nowa, atrakcyjna lokatorka, która wprowadza się do domu mężczyzny. Tymczasem Hancer po powrocie do rezydencji przestaje ulegać presji i odważnie przeciwstawia się Mukadder oraz Beyzie. Dochodzi do szczerej rozmowy między dziewczyną a Cihanem, co okazuje się momentem zwrotnym w ich wzajemnych stosunkach. Małżonkowie wyjaśniają sobie dawne urazy, dzięki czemu w końcu się godzą i odzyskują wewnętrzny spokój. Ich radość nie trwa jednak zbyt długo, ponieważ w internecie zaczynają krążyć złośliwe plotki uderzające bezpośrednio w Hancer i Beyzę.

"Panna młoda" odc. 123 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy bohaterów tej tureckiej produkcji cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, a każda kolejna odsłona przyciąga przed ekrany sporą grupę osób. Telewizja Polska dba o regularność, emitując przygody Hancer i Cihana w swoim popołudniowym paśmie programowym. Warto zasiąść przed telewizorem punktualnie, aby śledzić rozwój wypadków w rezydencji rodziny Develioglu. Odcinek 123 zostanie pokazany na kanale TVP2 we wtorek 16 czerwca 2026 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ten serial to propozycja dla każdego, kto lubi historie o trudnych początkach, wielkich poświęceniach i rodzącym się uczuciu. Hancer to silna dziewczyna, która mimo bycia sierotą, potrafi walczyć o zdrowie brata, nawet jeśli ceną jest wejście w zaaranżowany układ z bogatą rodziną. Cihan, jako jedyny spadkobierca majątku, musi lawirować między oczekiwaniami matki a rodzącą się miłością do nowej żony, co nie podoba się wszystkim domownikom. Całość tworzy opowieść pełną napięć, w której tradycja miesza się z poszukiwaniem własnego szczęścia. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)