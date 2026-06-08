"Wampir Lestat". Gdzie i o której oglądać serial? Ile odcinków liczy i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"Wampir Lestat" to w gruncie rzeczy trzeci sezon "Wywiadu z wampirem" od AMC, tyle, że o innym tytule, z uwagi na zmianę protagonisty (tym razem swoją wersję wydarzeń przedstawia najwspanialszy Lestat de Lioncourt) oraz inny materiał źródłowy. Polski oddział AMC zrobił nam nie lada niespodziankę i tym razem zamiast czekać miesiące i lata na legalny dostęp do serialu, odcinki ukazują się u nas równocześnie z premierą w Stanach Zjednoczonych.

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"Wampir Lestat" - o czym opowie serial?

W nowym sezonie, utrzymanym w rockandrollowym klimacie, wampir Lestat wyrusza w elektryzującą trasę koncertową obejmującą wiele miast. Jednocześnie prześladują go "muzy" z jego dzikiej i buntowniczej przeszłości. Rosnąca popularność zespołu Lestata i jego sceniczna charyzma sprawiają, że zyskuje on coraz większy wpływ zarówno na wampiry, jak i na ludzi. Inni muszą więc zmierzyć się z jego potęgą w obliczu Wielkiej Konwersji, czyli nienaturalnego wzrostu populacji wampirów. To historia opowiedziana poprzez oryginalne utwory muzyczne, śledząca drogę Lestata na szczyt i bolesny upadek w pogoni za sławą.

"Wampir Lestat" - obsada

Na ekran powrócą Sam Reid i Jacob Anderson. Reid ponownie wcieli się w charyzmatycznego i nieprzewidywalnego Lestata de Lioncourta, a Anderson w złożonego, pełnego emocji Louisa de Pointe du Lac, których burzliwą historię miłosną śledziliśmy w dwóch sezonach "Wywiadu z wampirem". W obsadzie ponownie zobaczymy także znanych i cenionych bohaterów, granych przez Assada Zamana, Erica Bogosiana, Delainey Hayles i Jennifer Ehle. Producentami wykonawczymi serialu są nagradzany producent Mark Johnson, a także twórca, scenarzysta i showrunner Rolin Jones, Hannah Moscovitch, Christopher Rice oraz nieżyjąca już Anne Rice.

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"Wampir Lestat" - gdzie i o której oglądać? Harmonogram premier i liczba odcinków

Serial "Wampir Lestat" zadebiutuje w Polsce na kanale AMC równolegle z amerykańską premierą, tj. w poniedziałek 8 czerwca o 3:00 w nocy (emisja w oryginalnej - angielskiej wersji językowej), a powtórka odcinka zostanie wyemitowana tego samego dnia o 22:00 (emisja w polskiej wersji językowej). Kolejne odcinki, będzie ich łącznie siedem, będą emitowane co tydzień w poniedziałki o 3:00 i 22:00 na AMC. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Wampir Lestat", 1. odcinek - premiera 8 czerwca,

"Wampir Lestat", 2. odcinek - premiera 15 czerwca,

"Wampir Lestat", 3. odcinek - premiera 22 czerwca,

"Wampir Lestat", 4. odcinek - premiera 29 czerwca,

"Wampir Lestat", 5. odcinek - premiera 6 lipca,

"Wampir Lestat", 6. odcinek - premiera 12 lipca,

"Wampir Lestat", 7. odcinek - premiera 20 lipca.