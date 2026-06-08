"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 313

W ostatnim czasie serial "Złoty chłopak" skupił się na osobistych dramatach, które mogły na zawsze zmienić układ sił w rodzinie. Wielka Pani udała się do szpitala, aby zbadać szczegóły konfliktu Suny z Aysen, po czym zaczęła podejmować konkretne kroki wymierzone w tę pierwszą. Pod wpływem targających nim emocji Halis postanowił kontynuować leczenie, co dało nadzieję na poprawę jego stanu. Tymczasem Seyran zdobyła się na bolesną szczerość i powiedziała Feritowi o swoich problemach z zajściem w ciążę, podczas gdy Karam zamierzał zemścić się na kobiecie. Zobaczmy zatem, co przyniesie kolejny odcinek tej opowieści.

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"Złoty chłopak" odc. 313 - streszczenie

Suna i Abidin przygotowują się do wyjazdu za granicę, mając nadzieję na rozpoczęcie nowego życia z dala od dotychczasowych problemów. W tym samym czasie Ferit znajduje się w niebezpieczeństwie, gdy w jego samochodzie dochodzi do nagłego uszkodzenia układu hamulcowego. Do rodziny docierają tragiczne wieści dotyczące śmierci Aysen, co wywołuje ogromne poruszenie wśród wszystkich domowników. Suna zostaje niespodziewanie obarczona winą za odebranie życia kobiecie i musi zmierzyć się z bardzo poważnymi oskarżeniami. Okazuje się, że za całą sytuacją stoi Wielka Pani, która starannie zaplanowała ten spisek, aby uderzyć w dziewczynę. Ferit oraz Seyran nie dają wiary tym doniesieniom i zaczynają intensywne poszukiwania dowodów, które pozwolą oczyścić Sunę z zarzutów.

"Złoty chłopak" odc. 313 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością wyczekuje rozwoju wydarzeń w życiu rodziny Korhanów, sprawdzając regularnie aktualną ramówkę telewizyjną. Nadchodzący epizod rozwieje część wątpliwości dotyczących intrygi uknutej przeciwko Sunie. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu tej skomplikowanej historii. Kolejne potyczki bohaterów o prawdę można śledzić na antenie polskiej telewizji publicznej. Premiera 313. odcinka odbędzie się 16 czerwca 2026 roku o godzinie 14:00 w kanale TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Produkcja ta to turecki melodramat, który od dawna przyciąga przed ekrany miłośników opowieści o wielkich pieniądzach, honorze i trudnej miłości. Historia Ferita i Seyran przeszła długą drogę od wymuszonego ślubu do momentu, w którym mimo rozstania ich losy wciąż są ze sobą nierozerwalnie związane. Obecnie akcja toczy się po znaczącym przeskoku czasowym, a bohaterowie próbują układać sobie życie na nowo, walcząc z rodzinną presją i głęboko skrywanymi sekretami. Luźny klimat i ciągłe zwroty akcji sprawiają, że losy Korhanów cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W obsadzie tego serialu występują:

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

(jako Ferit Korhan) Afra Saraçoglu (jako Seyran Şanlı)

(jako Seyran Şanlı) Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

(jako Suna Şanlı) Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

(jako Halis Korhan) Diren Polatogullari (jako Kazim Şanlı)

(jako Kazim Şanlı) Ersin Arıcı (jako Abidin)