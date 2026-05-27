Wszystko zaczęło się w 4223. odsłonie serialu, kiedy to Melka (w tej roli Ewa Jakubowicz) wspólnie z Laurą (Katarzyna Maciąg) odkryły, że ich bezdomny znajomy Marcinek przepadł bez wieści, a organy ścigania w ogóle nie zostały o tym fakcie poinformowane. Ta sytuacja wzbudziła u nich uzasadnione podejrzenia, wskazując na to, że ludzie mogą znikać niezauważeni przez system. W poszukiwania włączył się Piotrek (Michał Mikołajczak), który ustalił, że na policję nie wpłynęło żadne zawiadomienie o zaginięciu mężczyzny. Sprawę skomplikowała Łucja Reterska (Anna Samusionek), okazując zaskakująco duże zainteresowanie zniknięciem Marcinka. Dla Laury i Melki stało się jasne, że to nie jest tylko przypadek, lecz sprawa o znacznie głębszym, mrocznym podłożu.
"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4230
Zgodnie z fabułą 4230. odcinka, główne bohaterki ponownie odwiedzają miejsca, gdzie gromadzą się bezdomni we Wrocławiu. Zbierane relacje układają się w przerażający schemat, który coraz dobitniej wskazuje na zorganizowaną akcję przestępczą, a nie przypadkowe zniknięcia. Dziewczyny zaczynają tracić zimną krew, zdając sobie sprawę, że wkraczają na bardzo niebezpieczny grunt i dotykają spraw, które powinny zostać w ukryciu.
Z kolei Piotrek nie jest w stanie w pełni oddać się prowadzonym poszukiwaniom, gdyż jego myśli krążą wokół ważnej decyzji życiowej związanej z Melką. Choć jego plany są już zaawansowane, wątpliwości budzi czas wyznania miłosnego w obliczu narastającego niebezpieczeństwa związanego z tajemniczymi zaginięciami.
Gdzie obejrzeć odcinek 4230 serialu "Pierwsza miłość"?
Produkcja emitowana jest na antenie Polsatu od poniedziałku do piątku, zawsze o 18:00. Premiera 4230. epizodu zaplanowana jest na środę, 3 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdołają obejrzeć odcinka w telewizji, mogą nadrobić zaległości, korzystając z serwisu Polsat Box Go.
Obsada i fabuła serialu "Pierwsza miłość"
Rozgrywająca się we Wrocławiu "Pierwsza miłość" to popularny polski serial obyczajowy. Osią fabuły są losy Marysi i Pawła, a także perypetie Kingi, Alana i innych bohaterów. Widzowie śledzą miłosne zawirowania, rodzinne kryzysy oraz intrygujące wątki z pogranicza kryminału i spraw społecznych. Ta polsatowska produkcja przyciąga rzesze fanów nieprzerwanie od 2004 roku.
W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)