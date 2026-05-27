Wszystko zaczęło się w 4223. odsłonie serialu, kiedy to Melka (w tej roli Ewa Jakubowicz) wspólnie z Laurą (Katarzyna Maciąg) odkryły, że ich bezdomny znajomy Marcinek przepadł bez wieści, a organy ścigania w ogóle nie zostały o tym fakcie poinformowane. Ta sytuacja wzbudziła u nich uzasadnione podejrzenia, wskazując na to, że ludzie mogą znikać niezauważeni przez system. W poszukiwania włączył się Piotrek (Michał Mikołajczak), który ustalił, że na policję nie wpłynęło żadne zawiadomienie o zaginięciu mężczyzny. Sprawę skomplikowała Łucja Reterska (Anna Samusionek), okazując zaskakująco duże zainteresowanie zniknięciem Marcinka. Dla Laury i Melki stało się jasne, że to nie jest tylko przypadek, lecz sprawa o znacznie głębszym, mrocznym podłożu.

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4230

Zgodnie z fabułą 4230. odcinka, główne bohaterki ponownie odwiedzają miejsca, gdzie gromadzą się bezdomni we Wrocławiu. Zbierane relacje układają się w przerażający schemat, który coraz dobitniej wskazuje na zorganizowaną akcję przestępczą, a nie przypadkowe zniknięcia. Dziewczyny zaczynają tracić zimną krew, zdając sobie sprawę, że wkraczają na bardzo niebezpieczny grunt i dotykają spraw, które powinny zostać w ukryciu.

Z kolei Piotrek nie jest w stanie w pełni oddać się prowadzonym poszukiwaniom, gdyż jego myśli krążą wokół ważnej decyzji życiowej związanej z Melką. Choć jego plany są już zaawansowane, wątpliwości budzi czas wyznania miłosnego w obliczu narastającego niebezpieczeństwa związanego z tajemniczymi zaginięciami.

Gdzie obejrzeć odcinek 4230 serialu "Pierwsza miłość"?

Produkcja emitowana jest na antenie Polsatu od poniedziałku do piątku, zawsze o 18:00. Premiera 4230. epizodu zaplanowana jest na środę, 3 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdołają obejrzeć odcinka w telewizji, mogą nadrobić zaległości, korzystając z serwisu Polsat Box Go.

Obsada i fabuła serialu "Pierwsza miłość"

Rozgrywająca się we Wrocławiu "Pierwsza miłość" to popularny polski serial obyczajowy. Osią fabuły są losy Marysi i Pawła, a także perypetie Kingi, Alana i innych bohaterów. Widzowie śledzą miłosne zawirowania, rodzinne kryzysy oraz intrygujące wątki z pogranicza kryminału i spraw społecznych. Ta polsatowska produkcja przyciąga rzesze fanów nieprzerwanie od 2004 roku.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)