Pierwsza miłość, odcinek 4194: Szaleńcza ucieczka z Kolumbii! Czy Marysia i Paweł spotkają się po latach rozłąki?

Spis treści
Wydarzenia z 4194. odsłony przyniosły sporo emocji, gdy Dominika zjawiła się w posiadłości ojca z nową propozycją biznesową. Plany te pokrzyżował ochroniarz Eryk, który zablokował jej wejście, natomiast sam Edward stanowczo odmówił spotkania. Kobieta nie dała jednak za wygraną i wspólnie z Karmą zaczęła szukać sposobu na przechytrzenie mężczyzny. W tym samym czasie Marcelina odwiedziła Alana, dzieląc się swoimi trudnymi doświadczeniami związanymi z Jamesem. Gospodarz odkrył również, że Iga nieustannie walczy o oczyszczenie go ze wszystkich zarzutów. Z kolei po dekadzie spędzonej za kratami Paweł wreszcie odzyskał wolność, ale skorumpowany prokurator natychmiast zażądał dodatkowych łapówek. Kiedy Janek z Arturem zjawili się z powrotem w swoim hotelu, okazało się, że były więzień zapadł się pod ziemię.
Streszczenie 4195. odcinka "Pierwszej miłości". Decyzja Marysi
Oskar staje się coraz bardziej podejrzliwy wobec zażyłości między Mikołajem a Kaliną, zauważając ciągłe wręczanie kwiatów, miłe gesty oraz wspólne spotkania biznesowe. Alan również dostrzega te zaloty, ale stanowczo doradza bratu opanowanie emocji. Ewentualny wybuch zazdrości mógłby bowiem zniszczyć korzystną sytuację, którą on i Kostek z trudem zbudowali. Tymczasem zamknięty w sobie Jędrek przeżywa trudne chwile w zakładzie pogrzebowym, gdzie okazuje się, że zmarły przygotowywany do pochówku był jego szkolnym oprawcą z lat dziecięcych. Balsamista całkowicie nie radzi sobie z powracającymi demonami przeszłości, ale nieoczekiwane wsparcie oferuje mu Klaudia. Równolegle w Kolumbii Paweł pojawia się w hotelu u boku don Jose, co zmusza Janka i Artura do natychmiastowego działania. Wykorzystując kontakty Emanuela, błyskawicznie wynajmują awionetkę, aby uciec z niebezpiecznego kraju. Z kolei w Polsce Marysia wreszcie odkrywa wszystkie fakty na temat Pawła i rusza bezpośrednio na lotnisko, by po kilkunastu latach rozłąki ponownie spojrzeć mu w oczy.
"Pierwsza miłość" – data emisji i transmisja 4195. odcinka w telewizji
Zgodnie z ramówką stacji Polsat, omawiana produkcja gości na ekranach w dni powszednie, od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00. Premiera wyczekiwanego, 4195. epizodu została zaplanowana na wtorek, 14 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którym codzienne obowiązki uniemożliwią obejrzenie najnowszych losów ulubionych bohaterów w tradycyjnej telewizji, mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Cały archiwizowany materiał, w tym najświeższe odsłony telenoweli, trafiają na bieżąco do oficjalnego serwisu streamingowego Polsat Box Go, gdzie można je odtworzyć w dowolnym momencie.
Obsada i fabuła polskiego serialu "Pierwsza miłość" z Polsatu
Telewizyjny hit kręcony we wrocławskich plenerach zadebiutował na antenie w 2004 roku, błyskawicznie gromadząc przed telewizorami lojalną widownię. Oś fabularna obraca się wokół skomplikowanych relacji Marysi i Pawła, zahaczając również o codzienne dramaty Alana, Kingi oraz reszty barwnych postaci. Scenarzyści nie stronią od trudnych tematów społecznych czy wątków kryminalnych, serwując odbiorcom prawdziwy rollercoaster zdrad, uniesień i bolesnych upadków. Wieloletni sukces formatu opiera się także na mocnych nazwiskach pojawiających się w obsadzie. Na ekranie możemy oglądać m.in.:
- Grażynę Wolszczak wcielającą się w Grażynę Weksler
- Karola Strasburgera odgrywającego Karola Wekslera
- Michała Koterskiego jako Henryka "Kaśkę" Saniewskiego
- Patryka Pniewskiego w roli Krystiana Domańskiego
- Wojciecha Błacha grającego Michała Domańskiego
- Ewę Jakubowicz występującą jako Amelia Reterska
- Ewę Gawryluk w kreacji Ewy Weksler
- Michała Mikołajczaka jako Piotra Malczyka
- Macieja Mikołajczyka wcielającego się w Jana Stańczuka
- Marka Siudyma jako Edwarda Stryjeńskiego
- Magdalenę Wieczorek odgrywającą Kalinę Korzeniowską
- Magdalenę Wróbel w roli Doroty Marskiej
- Filipa Gurłacza jako Oskara Korzeniowskiego
- Honoratę Witańską grającą Martę Andruszkiewicz
- Tomasza Oświecińskiego występującego jako Fabian Tomczak
- Przemysława Sadowskiego w kreacji Jakuba Wenerskiego
- Katarzynę Maciąg jako Laurę Kowalik
- Piotra Cyrwusa wcielającego się w Kazimierza Wąsa
- Delfinę Wilkońską jako Lucynę Bochenek
- Annę Jarosik odgrywającą Barbarę Sośniak
- Jowitę Budnik w roli Pauliny Sawickiej
- Walerię Gorobets grającą Igę Sawicką
- Krystiana Wieczorka występującego jako Adam Biernacki
- Alana Andersza w kreacji Alana Korzeniowskiego
- Dariusza Wieteskę jako Arkadiusza Wolaka
- Łukasza Garlickiego wcielającego się w Emila Bursztyńskiego
- Sylwię Sokołowską jako Lilianę Błocką
- Kamillę Baar odgrywającą Sandrę Kubicką
- Olgę Bończyk w roli Izabeli Nowaczyk
- Aleksandrę Szwed grającą Melisę
- Julię Kamińską występującą jako Maja