Pierwsza miłość, odcinek 4194: Szaleńcza ucieczka z Kolumbii! Czy Marysia i Paweł spotkają się po latach rozłąki?

Wydarzenia z 4194. odsłony przyniosły sporo emocji, gdy Dominika zjawiła się w posiadłości ojca z nową propozycją biznesową. Plany te pokrzyżował ochroniarz Eryk, który zablokował jej wejście, natomiast sam Edward stanowczo odmówił spotkania. Kobieta nie dała jednak za wygraną i wspólnie z Karmą zaczęła szukać sposobu na przechytrzenie mężczyzny. W tym samym czasie Marcelina odwiedziła Alana, dzieląc się swoimi trudnymi doświadczeniami związanymi z Jamesem. Gospodarz odkrył również, że Iga nieustannie walczy o oczyszczenie go ze wszystkich zarzutów. Z kolei po dekadzie spędzonej za kratami Paweł wreszcie odzyskał wolność, ale skorumpowany prokurator natychmiast zażądał dodatkowych łapówek. Kiedy Janek z Arturem zjawili się z powrotem w swoim hotelu, okazało się, że były więzień zapadł się pod ziemię.

Streszczenie 4195. odcinka "Pierwszej miłości". Decyzja Marysi

Oskar staje się coraz bardziej podejrzliwy wobec zażyłości między Mikołajem a Kaliną, zauważając ciągłe wręczanie kwiatów, miłe gesty oraz wspólne spotkania biznesowe. Alan również dostrzega te zaloty, ale stanowczo doradza bratu opanowanie emocji. Ewentualny wybuch zazdrości mógłby bowiem zniszczyć korzystną sytuację, którą on i Kostek z trudem zbudowali. Tymczasem zamknięty w sobie Jędrek przeżywa trudne chwile w zakładzie pogrzebowym, gdzie okazuje się, że zmarły przygotowywany do pochówku był jego szkolnym oprawcą z lat dziecięcych. Balsamista całkowicie nie radzi sobie z powracającymi demonami przeszłości, ale nieoczekiwane wsparcie oferuje mu Klaudia. Równolegle w Kolumbii Paweł pojawia się w hotelu u boku don Jose, co zmusza Janka i Artura do natychmiastowego działania. Wykorzystując kontakty Emanuela, błyskawicznie wynajmują awionetkę, aby uciec z niebezpiecznego kraju. Z kolei w Polsce Marysia wreszcie odkrywa wszystkie fakty na temat Pawła i rusza bezpośrednio na lotnisko, by po kilkunastu latach rozłąki ponownie spojrzeć mu w oczy.

"Pierwsza miłość" – data emisji i transmisja 4195. odcinka w telewizji

Zgodnie z ramówką stacji Polsat, omawiana produkcja gości na ekranach w dni powszednie, od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00. Premiera wyczekiwanego, 4195. epizodu została zaplanowana na wtorek, 14 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którym codzienne obowiązki uniemożliwią obejrzenie najnowszych losów ulubionych bohaterów w tradycyjnej telewizji, mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Cały archiwizowany materiał, w tym najświeższe odsłony telenoweli, trafiają na bieżąco do oficjalnego serwisu streamingowego Polsat Box Go, gdzie można je odtworzyć w dowolnym momencie.

Obsada i fabuła polskiego serialu "Pierwsza miłość" z Polsatu

Telewizyjny hit kręcony we wrocławskich plenerach zadebiutował na antenie w 2004 roku, błyskawicznie gromadząc przed telewizorami lojalną widownię. Oś fabularna obraca się wokół skomplikowanych relacji Marysi i Pawła, zahaczając również o codzienne dramaty Alana, Kingi oraz reszty barwnych postaci. Scenarzyści nie stronią od trudnych tematów społecznych czy wątków kryminalnych, serwując odbiorcom prawdziwy rollercoaster zdrad, uniesień i bolesnych upadków. Wieloletni sukces formatu opiera się także na mocnych nazwiskach pojawiających się w obsadzie. Na ekranie możemy oglądać m.in.:

Grażynę Wolszczak wcielającą się w Grażynę Weksler

Karola Strasburgera odgrywającego Karola Wekslera

Michała Koterskiego jako Henryka "Kaśkę" Saniewskiego

Patryka Pniewskiego w roli Krystiana Domańskiego

Wojciecha Błacha grającego Michała Domańskiego

Ewę Jakubowicz występującą jako Amelia Reterska

Ewę Gawryluk w kreacji Ewy Weksler

Michała Mikołajczaka jako Piotra Malczyka

Macieja Mikołajczyka wcielającego się w Jana Stańczuka

Marka Siudyma jako Edwarda Stryjeńskiego

Magdalenę Wieczorek odgrywającą Kalinę Korzeniowską

Magdalenę Wróbel w roli Doroty Marskiej

Filipa Gurłacza jako Oskara Korzeniowskiego

Honoratę Witańską grającą Martę Andruszkiewicz

Tomasza Oświecińskiego występującego jako Fabian Tomczak

Przemysława Sadowskiego w kreacji Jakuba Wenerskiego

Katarzynę Maciąg jako Laurę Kowalik

Piotra Cyrwusa wcielającego się w Kazimierza Wąsa

Delfinę Wilkońską jako Lucynę Bochenek

Annę Jarosik odgrywającą Barbarę Sośniak

Jowitę Budnik w roli Pauliny Sawickiej

Walerię Gorobets grającą Igę Sawicką

Krystiana Wieczorka występującego jako Adam Biernacki

Alana Andersza w kreacji Alana Korzeniowskiego

Dariusza Wieteskę jako Arkadiusza Wolaka

Łukasza Garlickiego wcielającego się w Emila Bursztyńskiego

Sylwię Sokołowską jako Lilianę Błocką

Kamillę Baar odgrywającą Sandrę Kubicką

Olgę Bończyk w roli Izabeli Nowaczyk

Aleksandrę Szwed grającą Melisę

Julię Kamińską występującą jako Maja