Pierwsza miłość, odcinek 4193: Dramatyczne chwile w kolumbijskim więzieniu. Życie Pawła wisi na włosku

Spis treści
Co działo się w 4192. odcinku „Pierwszej miłości”?
W poprzednim epizodzie widzowie śledzili losy Świdra, kibica Iskry, który odnalazł nieprzytomną Elizę. Zaniepokojony jej stanem, wdał się w konfrontację z Bolesławem, na którą patrzyła Angelika. Wzburzona córka rzuciła pod adresem ojca ostre oskarżenia o krzywdy wyrządzone matce. Tymczasem Jurek, wspierany przez Olka, planował spektakularne zaręczyny, a Adrianna szykowała się do wyjazdu do Kołobrzegu. Kinga, tropiąc poczynania Artura, ustaliła, że ten pozbył się udziałów i wystawił na sprzedaż mieszkanie przed swoim tajemniczym zniknięciem. Kobieta zaczęła się też domyślać, po co Artur i Janek wyruszyli do Kolumbii.
Dramat Pawła i śledztwo Igi. Streszczenie 4193. odcinka „Pierwszej miłości”
Iga nie odpuszcza i próbuje rozwikłać zagadkę kradzieży palasytu z planetarium. Jej wysiłki spełzają jednak na niczym – dyrektor odmawia dostępu do monitoringu, a dawna współpracownica Jamesa, Marcelina, nie udziela jej żadnych informacji. Zrozpaczona dziewczyna obawia się, że nigdy nie zdoła naprawić swojego błędu i odzyskać zaufania Alana. W tych trudnych chwilach wspiera ją matka, której Iga pomaga w wyborze sukni ślubnej. Z kolei Emilka, po rozmowie z Bartkiem, nabiera pewności, że Fryderyk coś przed nią zataja. Zwierza się ze swoich obaw Marcie, która proponuje wspólny wyjazd na targi we Wrocławiu. To właśnie tam Fryderyk miał promować „Owocową Arkadię”. Kobiety postanawiają sprawdzić, czy „król dżemu” mówi prawdę. W międzyczasie Janek prosi Kingę o dyskrecję w sprawie Pawła. Choć jego uwolnienie jest blisko, sytuacja pozostaje niezwykle napięta. Kindze z trudem przychodzi ukrywanie prawdy przed Marysią. Sytuacja w więzieniu drastycznie się pogarsza – strażnicy siłą wywlekają Pawła z celi.
Kiedy i gdzie obejrzeć 4193. odcinek „Pierwszej miłości”?
Serial emitowany jest w telewizji Polsat od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00. Premiera 4193. odcinka zaplanowana jest na piątek, 10 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory, mogą nadrobić zaległości w sieci. Wszystkie odcinki, zarówno najnowsze, jak i te starsze, są dostępne na platformie streamingowej Polsat Box Go.
Kto występuje w „Pierwszej miłości”? Obsada i fabuła kultowego serialu Polsatu
„Pierwsza miłość” to popularna produkcja obyczajowa z Wrocławiem w tle. Osią fabuły są losy Marysi i Pawła, a także perypetie Alana, Kingi i innych postaci. Twórcy od lat serwują widzom mieszankę wzlotów i upadków, miłosnych rozterek i zdrad, nie stroniąc przy tym od wątków kryminalnych i społecznych. Emitowany od 2004 roku na antenie Polsatu serial niezmiennie cieszy się ogromną popularnością.
W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski
- Patryk Pniewski jako Krystian Domański
- Wojciech Błach jako Michał Domański
- Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska
- Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler
- Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk
- Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
- Marek Siudym jako Edward Stryjeński
- Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska
- Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
- Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs
- Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek
- Anna Jarosik jako Barbara Sośniak
- Jowita Budnik jako Paulina Sawicka
- Waleria Gorobets jako Iga Sawicka
- Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki
- Alan Andersz jako Alan Korzeniowski
- Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak
- Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński
- Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka
- Kamilla Baar jako Sandra Kubicka
- Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk
- Aleksandra Szwed jako Melisa
- Julia Kamińska jako Maja