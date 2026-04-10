Pierwsza miłość, odcinek 4193: Dramatyczne chwile w kolumbijskim więzieniu. Życie Pawła wisi na włosku

Co działo się w 4192. odcinku „Pierwszej miłości”?

W poprzednim epizodzie widzowie śledzili losy Świdra, kibica Iskry, który odnalazł nieprzytomną Elizę. Zaniepokojony jej stanem, wdał się w konfrontację z Bolesławem, na którą patrzyła Angelika. Wzburzona córka rzuciła pod adresem ojca ostre oskarżenia o krzywdy wyrządzone matce. Tymczasem Jurek, wspierany przez Olka, planował spektakularne zaręczyny, a Adrianna szykowała się do wyjazdu do Kołobrzegu. Kinga, tropiąc poczynania Artura, ustaliła, że ten pozbył się udziałów i wystawił na sprzedaż mieszkanie przed swoim tajemniczym zniknięciem. Kobieta zaczęła się też domyślać, po co Artur i Janek wyruszyli do Kolumbii.

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego

Dramat Pawła i śledztwo Igi. Streszczenie 4193. odcinka „Pierwszej miłości”

Iga nie odpuszcza i próbuje rozwikłać zagadkę kradzieży palasytu z planetarium. Jej wysiłki spełzają jednak na niczym – dyrektor odmawia dostępu do monitoringu, a dawna współpracownica Jamesa, Marcelina, nie udziela jej żadnych informacji. Zrozpaczona dziewczyna obawia się, że nigdy nie zdoła naprawić swojego błędu i odzyskać zaufania Alana. W tych trudnych chwilach wspiera ją matka, której Iga pomaga w wyborze sukni ślubnej. Z kolei Emilka, po rozmowie z Bartkiem, nabiera pewności, że Fryderyk coś przed nią zataja. Zwierza się ze swoich obaw Marcie, która proponuje wspólny wyjazd na targi we Wrocławiu. To właśnie tam Fryderyk miał promować „Owocową Arkadię”. Kobiety postanawiają sprawdzić, czy „król dżemu” mówi prawdę. W międzyczasie Janek prosi Kingę o dyskrecję w sprawie Pawła. Choć jego uwolnienie jest blisko, sytuacja pozostaje niezwykle napięta. Kindze z trudem przychodzi ukrywanie prawdy przed Marysią. Sytuacja w więzieniu drastycznie się pogarsza – strażnicy siłą wywlekają Pawła z celi.

Kiedy i gdzie obejrzeć 4193. odcinek „Pierwszej miłości”?

Serial emitowany jest w telewizji Polsat od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00. Premiera 4193. odcinka zaplanowana jest na piątek, 10 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory, mogą nadrobić zaległości w sieci. Wszystkie odcinki, zarówno najnowsze, jak i te starsze, są dostępne na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Kto występuje w „Pierwszej miłości”? Obsada i fabuła kultowego serialu Polsatu

„Pierwsza miłość” to popularna produkcja obyczajowa z Wrocławiem w tle. Osią fabuły są losy Marysi i Pawła, a także perypetie Alana, Kingi i innych postaci. Twórcy od lat serwują widzom mieszankę wzlotów i upadków, miłosnych rozterek i zdrad, nie stroniąc przy tym od wątków kryminalnych i społecznych. Emitowany od 2004 roku na antenie Polsatu serial niezmiennie cieszy się ogromną popularnością.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski

Patryk Pniewski jako Krystian Domański

Wojciech Błach jako Michał Domański

Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska

Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler

Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym jako Edward Stryjeński

Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs

Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek

Anna Jarosik jako Barbara Sośniak

Jowita Budnik jako Paulina Sawicka

Waleria Gorobets jako Iga Sawicka

Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki

Alan Andersz jako Alan Korzeniowski

Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński

Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka

Kamilla Baar jako Sandra Kubicka

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed jako Melisa

Julia Kamińska jako Maja