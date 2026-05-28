Robert Lewandowski we Wrocławiu. Przed hotelem czekały setki fanów

Euforia we Wrocławiu

Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu przed meczami reprezentacji Polski. Jego przyjazd wywołał ogromne poruszenie wśród czekających kibiców.

Setki osób napierały na wejście do hotelu, aby z bliska zobaczyć swojego ulubieńca. Ochrona miała pełne ręce roboty.

Gwiazdor zachował zimną krew i poświęcił chwilę na rozdanie kilku autografów najmłodszym sympatykom.

Ledwo przedarł się przez tłum

Przygotowania do starć z Ukrainą oraz Nigerią wystartowały oficjalnie. W czwartkowe popołudnie do hotelu dotarł kapitan biało-czerwonych. Pojawienie się Roberta Lewandowskiego spowodowało natychmiastową reakcję tłumu, który od dłuższego czasu oczekiwał na idola. Kiedy tylko jego auto zatrzymało się pod drzwiami, sympatycy zaczęli wiwatować i szczelnie zablokowali drogę do budynku.

Gdy zawodnik opuścił samochód, sytuacja stała się bardzo dynamiczna. Pracownicy ochrony musieli natychmiast interweniować i siłą torować drogę napastnikowi. Fani byli niezwykle zdeterminowani. Wyciągali w kierunku piłkarza ręce ze zdjęciami, koszulkami i pisakami, usiłując zdobyć pamiątkowy autograf. Lewandowski z wielkim trudem pokonał te kilkanaście metrów dzielących go od wejścia do obiektu.

Luzacki "Lewy" i gest w stronę kibiców

Pomimo trudnych warunków przed hotelem i ogromnego ścisku, kapitan reprezentacji nie stracił panowania nad sobą. Uwagę przykuwał bardzo swobodny ubiór napastnika. Zawodnik zaprezentował się w krótkich spodenkach, jasnym podkoszulku oraz rozpiętej koszuli w kolorze błękitnym. Prezentował się niezwykle spokojnie, jakby nie przeszkadzał mu panujący wokół hałas.

W pewnym momencie piłkarz postanowił zareagować na prośby swoich najmłodszych wielbicieli i zatrzymał się w drodze do drzwi. Rozdał kilka szybkich autografów na podawanych mu z każdej strony przedmiotach, co tylko wzmogło entuzjazm zgromadzonych. Następnie, przy pomocy potężnych ochroniarzy, udało mu się w końcu przekroczyć próg hotelu i dołączyć do drużyny prowadzonej przez Jana Urbana. Przed Polakami teraz czas intensywnych treningów przed spotkaniem z Ukrainą, które zaplanowano na 31 maja.