W poprzednim odcinku „Pierwszej miłości” (4182) Maurycy i Lucynka coraz trudniej znoszą niepowodzenia w staraniach o dziecko. On szuka rady u doświadczonego położnika Marka, ona – rozbita – trafia w pracy na klientkę, która ją rozumie. Tomek przygotowuje się do roli ojczyma Miszelki - zabezpiecza mieszkanie i planuje obowiązki, czym budzi dumę Kingi. Nie wiadomo jednak, czy sama jest gotowa na dziecko po swoich przejściach. Tymczasem Janek wraca do więzienia La Corona na wywiad z Polakiem, który długo milczy i ożywia się dopiero na widok znajomej twarzy dostrzeżonej na ekranie telefonu Janka.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4183

Doktor Jurek dowiaduje się, że wspólnicy chcą go wykupić z kliniki. Jest wściekły, traktuje to jako zamach, w końcu sam tę placówkę zakładał. Jednak Ada sugeruje, że może to dobra okazja, by zamknąć stare, a otworzyć nowe życie – w Wadlewie, z nią. Czy doktor jest gotowy na takie poświęcenie? Lucynka i Maurycy próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Rozważają, kiedy i jak przekazać nowinę Lusi. Tymczasem Lusia podsłuchuje ich rozmowę na temat wielkiej zmiany w rodzinie. Przerażona, że będą chcieli ją oddać, decyduje się na desperacki krok. Janek stawia sobie za cel wyciągnięcie Polaka z więzienia. Konsulat jednak umywa ręce. Okazuje się, że mężczyzna zalazł za skórę miejscowej personie, niejakiemu don Jose. Emanuel – przewodnik Janka – przekonuje, by porzucić temat - don Jose to potężny i mściwy człowiek. Mimo zagrożenia, Janek decyduje się na bezpośrednią konfrontację – chce sprawdzić, czy istnieje szansa na wykupienia polskiego więźnia.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4183. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 26 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)