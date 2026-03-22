Pierwsza miłość, odcinek 4181: Janek wplątuje się w śmiertelnie niebezpieczną grę. Ten trop to początek tragedii

W poprzednim odcinku „Pierwszej miłości” (4180) Alan był sfrustrowany brakiem wiary w jego niewinność. Spotkał się z Jamesem i udając pojednanie, próbował nagrać jego przyznanie do winy, lecz ten przejrzał podstęp i jeszcze bardziej go pogrążył. Angelika powiedziała Elizie, że po wyjściu z kliniki nie wróci do domu i chce zacząć nowe życie bez ojca. Namawiała matkę do wyprowadzki, lecz ta wiedziała, że mąż na to nie pozwoli, choć nie powiedziała tego córce. Na meczu Iskry Eliza zwróciła uwagę jednego z kibiców. Kacper znów poruszył temat dziecka, ale Marysia nie chciała o tym słyszeć. Podczas urodzin Julki dziewczynka wyznała, że marzy o poznaniu swojego prawdziwego ojca.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4181

U Żukowskich trwa akcja przeprowadzka. Jolka zarządza odświeżenie mieszkania, wprowadza nowe porządki. Tomek próbuje nadążyć, ale czuje się przytłoczony. Dopiero teraz zaczyna do niego docierać, że związek z Jolką to już nie tylko randkowanie – teraz ma rodzinę z dzieckiem i konkretnymi wymaganiami. Artur przychodzi do Doroty z kwiatami i nadzieją, że ich związek da się jeszcze posklejać. Dorota ma dla niego odpowiedź, po której Arturowi usuwa się grunt spod nóg. W dodatku Stasia oznajmia, że woli jednak wrócić do matki, do Warszawy. Janek ląduje w Bogocie. Zaczyna kręcić reportaż o kolumbijskim więzieniu La Corona. Panują tam fatalne warunki, a więźniowie są zastraszani. Janek szybko zdaje sobie sprawę, że w obecności strażników nie będą chcieli szczerze mówić. Gdy rozczarowany opuszcza więzienie, dostaje trop, który może zamienić jego materiał w coś znacznie większego niż zwykły dokument.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4181. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 24 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)