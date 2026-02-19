Spis treści
W poprzednim odcinku (4158) Lilka uwodziła Janka, przekonując go, że mógłby z nią i Polą stworzyć szczęśliwą rodzinę. Kinga przeprosiła męża za ostatnie kłótnie i próbowała odbudować ich zaufanie. Borys poszedł do właściciela klubu Iskra z propozycją współpracy, lecz został wyśmiany i wyrzucony; ścigany przez kiboli wpadł w tarapaty, z których niespodziewanie uratowała go Marysia. Alan przeprosił Igę za sceny zazdrości wobec Jamesa, wprosił się na spotkanie, ale nie potrafił zachować spokoju i urządził pokaz siły; po krótkiej wymianie zdań jego niechęć do astrofizyka przemieniła się w podziw.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4159
Jankowi nie uda się wyjaśnić Kindze, dlaczego nie powiedział jej o wieczorze spędzonym u Lilki. Nakręci się spirala wzajemnych oskarżeń i pretensji. Paradoksalnie sytuację zaogni jeszcze fakt, że Lilka postanowiła opuścić z Polą Wrocław. Borys wykorzysta swoją kartę przetargową i zagnieździ się w willi Olszewskich. Będzie liczył, że ugra coś na transakcji z Bolesławem, a przynajmniej zapewni sobie jego ochronę przed rozsierdzonymi kibolami. Eliza ostrzeże go, że łaska jej męża kiedyś się skończy. Olkowi nie będzie układało się partnerstwo z Różą. Teściowa wprowadzi chaos w jego terminarzu, podkrada mu klientki, odrzuca propozycje zmiany nazwy wspólnego salonu. Jej zdaniem zmiany potrzebuje co najwyżej on, Olek. Zafunduje mu metamorfozę, która zaskoczy wszystkich.
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)