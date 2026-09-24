Pierwsza miłość, odc. 4267: Dominika z Karmą znów urządzą skok na kasę! Wcielą się w sprzątaczki w muzeum! - ZDJĘCIA

Nowa praca Dominiki i Karmy w Pierwszej miłości. Co knują bohaterki?

W 4267. epizodzie popularnej produkcji Polsatu Dominika i Kama zaskoczą widzów nowym zajęciem. Kobiety podejmą zatrudnienie jako panie sprzątające w muzeum. Początkowo ich nowa posada będzie sprawiać wrażenie uczciwej drogi do zarobienia pieniędzy. Jednak Edward szybko nabierze wątpliwości co do szczerych intencji obu pań. Zauważy, że ich obecność w muzeum to tylko zasłona dymna do realizacji znacznie mroczniejszego scenariusza.

Pierwsza miłość, odc. 4267: Kolejny przekręt Dominiki i Karmy?

W nadchodzącym, 4267. odcinku telenoweli „Pierwsza miłość” prawdziwe motywy działań bohaterek zaczną powoli stawać się jasne. Decyzja o podjęciu pracy ze szczotką w ręku nie będzie podyktowana nagłą potrzebą stabilizacji finansowej. Muzealne zbiory staną się dla nich niezwykle łakomym kąskiem, a praca na etacie posłuży jedynie jako środek do realizacji tajnego i najpewniej nielegalnego przedsięwzięcia.

Edward wkracza do akcji w Pierwszej miłości. Rozbije sojusz Karmy i Dominiki?

W tym samym 4267. odcinku „Pierwszej miłości” do gry aktywnie włączy się Edward. Mężczyzna uzna, że najlepszym sposobem na pokrzyżowanie planów przebiegłego duetu będzie atak na ich fundament, czyli wzajemną lojalność. Spróbuje zasiać ziarno niezgody między Dominiką a Karmą, mając nadzieję, że konflikt doprowadzi do upadku ich niecnych zamierzeń. Czy intryga Edwarda okaże się skuteczna, zanim kobiety zdążą wcielić swój chytry plan w życie? Fani serialu przekonają się o tym wkrótce.

Gdzie i kiedy oglądać 4267. odcinek Pierwszej miłości?

4267. odcinek hitowej produkcji „Pierwsza miłość” zostanie pokazany w telewizji Polsat w piątek, 16 października 2026 roku, punktualnie o godzinie 18:00. Zgodnie z ramówką, widzowie mogą śledzić losy bohaterów w dni robocze. Ponadto, wszystkie epizody można bez problemu znaleźć na platformie streamingowej Polsat Box Go.

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