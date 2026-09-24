Dziedzictwo, odcinek 1039: Ezgi ujawni wielkie oszustwo Isil. Sinan dowie się jak okrutna jest jego matka [ZDJĘCIA]

Ezgi ujawni prawdę o Isil w 1039. odcinku „Dziedzictwa”

W 1038. odcinku „Dziedzictwa” Aynur zdecydowała się powiedzieć Sinanowi, co odkryła na temat jego byłej narzeczonej. Kobieta uświadomiła prokuratorowi, że Ezgi od początku kłamała w sprawie swojego stanu zdrowia. To ją złamało.

Ezgi będzie już miała dość ukrywania prawdy. Zrozumie również, że przez cały ten czas pozwalała Isil wykorzystywać się do walki z Aynur. Matka Sinana nie akceptowała bowiem związku syna z kobietą, którą uważała za nieodpowiednią dla niego. Chciała, aby Sinan związał się z kimś z wyższych sfer, a nie ze zwykłą gosposią. Ezgi postanowi więc przestać być pionkiem w rękach Isil i przyzna się do wszystkiego. Nie będzie już próbowała ukrywać, że kłamała w sprawie swojego zdrowia.

Ezgi wyda Isil w 1039. odcinku „Dziedzictwa”

Przyznanie się do własnego oszustwa nie będzie jednak oznaczało, że to koniec problemów. Wręcz przeciwnie, to dopiero wstęp do najgorszej prawdy, którą pozna Sinan w 1039. odcinku "Dziedzictwa". Ezgi powie byłemu narzeczonemu o wszystkich kłamstwach jego matki. Wyzna, w jaki sposób jego Isil wpływała na wydarzenia i wykorzystywała ją do realizowania własnych planów. Największym szokiem okaże się informacja dotycząca stanu zdrowia Isil. Ezgi zdradzi, że kobieta może w rzeczywistości chodzić i jedynie udawać, że jest sparaliżowana. Dla Sinana będzie to trudne do uwierzenia, wręcz niemożliwe, dlatego tym bardziej będzie musiał się o tym przekonać na własne oczy.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1039

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1039. zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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