Awantura w przychodni w „M jak miłość”. Paweł rzuci się na ojczyma, Agnes ruszy do akcji

Agnes znów uratuje sytuację, ale tym razem powstrzyma Pawła

Córka Artura bardzo zżyła się z Pawłem po tym, jak zmarła jego żona. Od jakiegoś czasu mocno wspiera Zduńskiego i chętnie spędza czas, pomagając mu w opiece nad małym Antosiem. W 1947. odcinku „M jak miłość” nie przejdzie obojętnie obok rodzinnego dramatu, który wywołał romans jej ojca. Rozpad małżeństwa Marii i Rogowskiego bardzo uderzy w Zduńskiego, który dowie się o wszystkim i nie będzie potrafił utrzymać nerwów na wodzy.

Paweł i Artur skoczą sobie do gardeł w przychodni. O krok od bójki

Zduński nie zostawi suchej nitki na ojczymie za krzywdę wyrządzoną matce. Wcześniej Rogowski za wszelką cenę próbował zatuszować relację z Joanną, a nawet przekonywał Agnes, że ich związek to przeszłość. Maria jednak odkryła prawdę i wyprowadziła się z domu, nie przekreślając definitywnie szans na ratowanie małżeństwa.

W 1947. odcinku „M jak miłość” Zduński wpadnie w szał, gdy spotka Artura w przychodni. Sytuacja zaogni się do tego stopnia, że mężczyźni będą o włos od otwartej bójki. Agnes błyskawicznie zareaguje, rozdzielając zacietrzewionych rywali i powstrzymując Pawła przed rękoczynami, aby awantura nie wymknęła się całkowicie spod kontroli.

Agnes rozdzieli zwaśnionych mężczyzn, ale nie uratuje relacji ojca

Warto pamiętać, że Agnes wcale nie pobłażała ojcu, gdy dowiedziała się o jego romansie. Po jego powrocie z Berlina, córka szybko rozszyfrowała, że jego zapewnienia o rozstaniu z Joanną to kłamstwo, co udowodniła mu zdjęciem z kochanką. Wtedy bezkompromisowo oceniła jego postępowanie. Teraz jednak, gdy romans stał się przyczyną rozpadu małżeństwa Artura i Marii, napięcie sięgnęło zenitu.

Interwencja w przychodni nie będzie jednak podyktowana chęcią ochrony ojca, ale pragnieniem ostudzenia emocji Pawła. Agnes doskonale zrozumie wściekłość Zduńskiego, jednak za wszelką cenę będzie chciała uniknąć bijatyki. W obliczu tak poważnego kryzysu rodzinnego, publiczny skandal w miejscu pracy byłby najgorszym z możliwych scenariuszy.

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