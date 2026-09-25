Pierwsza miłość, odc. 4263: Kulas dowie się o ciąży córki i straci panowanie nad sobą. Znajdzie ojca jej dziecka? [ZDJĘCIA]

Kulas sięgnie po alkohol w 4263. odcinku "Pierwszej miłości"

W 4261. odcinku polsatowskiego serialu Sylwester Kulas hucznie oblewał sukces na maturze. Niestety uśmiech szybko zniknął z jego twarzy, kiedy zauważył w koszu na śmieci pozytywny test ciążowy. Bohater początkowo myślał, że to wynik jego partnerki, ale po rozmowie z Anielą sprawa szybko się wyjaśniła. W 4262. epizodzie mężczyzna kontynuował własne śledztwo, a w tym samym czasie prawda dotarła do Anieli.

Najnowszy 4263. odcinek przyniesie Sylwestrowi same zmartwienia. Kulas całkowicie nie poradzi sobie z dramatyczną sytuacją córki. Zaskakująca nowina o ciąży wywróci jego świat do góry nogami. Zrozpaczony ojciec załamie ręce i złamie własne zasady, chwytając za butelkę wódki po długiej przerwie. Abstynencja pryśnie, ale bohater z pewnością nie zamierza siedzieć w kącie.

W 4263. odcinku "Pierwszej miłości" Kulas ruszy na poszukiwania ojca dziecka

W 4263. epizodzie serialu wkurzony Kulas rozpocznie prywatne poszukiwania ojca nienarodzonego dziecka Amelii. Wściekły ojciec nie przyjmie trudnej prawdy do wiadomości i rozpocznie polowanie na winnego całej sytuacji. Bohater zapragnie konfrontacji fizycznej z chłopakiem. Zadanie okaże się skomplikowane, ale ostatecznie panowie spojrzą sobie prosto w oczy. Sytuacja wymknie się spod kontroli, jednak na ratunek pośpieszy czujna Aniela w 4264. odcinku.

"Pierwsza miłość" – data i godzina emisji 4263. odcinka

Widzowie zobaczą 4263. odcinek "Pierwszej miłości" już w piątek, 9 października 2026 roku dokładnie o godzinie 18:00 na antenie Telewizji Polsat. Przypomnijmy, że popularny format można śledzić od poniedziałku do piątku o stałej porze. Wszystkie epizody trafiają również na platformę streamingową Polsat Box Go.

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