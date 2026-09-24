Splątane losy, odcinek 54: Remzi szantażuje Halila. Zażąda ogromnych pieniędzy za milczenie [ZDJĘCIA]

Remzi zażąda 5 milionów w 54. odcinku „Splątanych losów”

W 54. odcinku „Splątanych losów” Remzi powie Halilowi, że jest bliski odnalezienia Tahsina. Zażąda jednak aż 5 milionów za zachowanie tej informacji dla siebie. Halil od dawna jest szantażowany przez Remziego. W 49. odcinku „Splątanych losów” mężczyzna zagroził, że ujawni jego tajemnice związane z Tahsinem. Teraz jego żądania będą jeszcze większe.

Tahsin będzie naciskał na Remziego, by jak najszybciej załatwił jego sprawę. Remzi poinformuje go, że znalazł odpowiedniego człowieka, ale potrzebuje dla niego zaliczki. Mężczyzna będzie więc musiał zdobyć pieniądze zarówno na realizację planu Tahsina, jak i spełnienie żądań Halila.

Munevver zabezpieczy Suzan w 54. odcinku „Splątanych losów”

Munevver postanowi przelać dużą sumę na konto Halila. Pieniądze mają zostać przekazane Suzan jako zabezpieczenie na przyszłość. W 52. odcinku „Splątanych losów” Suzan wyznała Ayfer, że od lat traktuje rodzinę Munevver jak własną.

Yasemin pozna prawdę o Keremie w 54. odcinku „Splątanych losów”

Zuhal wyjawi Yasemin, że Kerem jest w niej zakochany. To właśnie dlatego Ezgi była wobec niej tak wrogo nastawiona. W 44. odcinku „Splątanych losów” Zuhal tłumaczyła Yasemin, że Ezgi jest zazdrosna o jej relację z Keremem. Yasemin postanowiła wtedy trzymać się od niego z daleka.

Yasemin wyzna Firdevs prawdę w 54. odcinku „Splątanych losów”

Yasemin spotka się z Firdevs i powie jej, że Mine jest jej siostrą. Będzie to kolejne ważne wyznanie dotyczące dziewczynki. W 50. odcinku „Splątanych losów” Yasemin przekazała Munevver dokumenty Mine, dzięki którym kobieta mogła zapisać ją do szkoły.

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