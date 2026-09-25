W poprzednim odcinku Derya zostawiła Cemilowi list pożegnalny i opuściła dom. Gdy Cemil i Emir zorientowali się, że zniknęła, próbowali zrozumieć, co się wydarzyło. Cihan miał pretensje do matki i wypomniał jej aferę z Beyzą. Sila powiedziała Enginowi, że znalazła dodatkową pracę. Co wydarzy się dalej?

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„Panna młoda” odcinek 214 - streszczenie

Beyza w wybuchu złości rzuci butem w Mine. Tymczasem Cihan i Hancer spędzą czas u Ishana i Hasibe. Wspólnie ulepią pierogi i spróbują choć na chwilę zapomnieć o konfliktach. Beyza poprosi Sinem, by wstawiła się za nią u Cihana i pomogła jej odzyskać jego przychylność. Cemil będzie coraz bardziej martwił się o Deryę. Engin zrobi pierwszy krok w stronę zgody i napisze do Sili list z przeprosinami.

„Panna młoda” odcinek 214 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

214. odcinek „Panny młodej” będzie można obejrzeć w sobotę, 3 października 2026 roku, na antenie TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 17:15. Tego dnia Beyza w wybuchu złości rzuci butem w Mine.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musiała sama mierzyć się z życiowymi trudnościami. Opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by pokryć koszty jego leczenia. Cihan, jedyny spadkobierca bogatej rodziny, również godzi się na zaaranżowane małżeństwo. Po przeprowadzce do jego rezydencji Hancer odkrywa, że mieszka tam także Beyza, była żona Cihana. Mukadder chce odesłać Hancer po narodzinach wnuka, ale między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin