Turniej WTA w Singapurze. Maja Chwalińska w półfinale

Znakomity występ polskiej tenisistki

Maja Chwalińska pokonała wyżej notowaną belgijską tenisistkę Elisę Mertens 6:1, 6:2 i awansowała do półfinału turnieju WTA 500 na twardych kortach w Singapurze. Pojedynek ćwierćfinałowy trwał zaledwie 88 minut. To trzeci wygrany mecz Polki w tej imprezie.

Wcześniej reprezentantka Polski pokonała Słowaczkę Rebeccę Sramkovą 6:4, 6:2 i Ukrainkę Ołeksandrę Olijnykową 6:0, 6:1. Zajmująca 19. miejsce w światowym rankingu Mertens w Singapurze broniła tytułu, ale w piątek wyszła na kort po raz... pierwszy w trakcie całych zawodów. Na otwarcie miała tzw. wolny los, a w drugiej rundzie wygrała walkowerem z Czeszką Barborą Krejcikovą, która wycofała się z rywalizacji.

Kolejne zwycięstwo nad Belgijką

Belgijka od początku spotkania z Chwalińską popełniała sporo błędów, nie mogła złapać właściwego rytmu i nie potrafiła wejść na wyższe obroty. Z kolei dobrze dysponowana Polka grała swobodnie, pewnie i zdobywała punkty w urozmaicony sposób. Mertens kompletnie nie potrafiła się jej przeciwstawić, podobnie jak w ich wcześniejszym pojedynku w 2. rundzie tegorocznych zmagań na paryskich kortach im. Rolanda Garrosa, gdzie Polka zwyciężyła 6:4, 6:0, a później dotarła do finału odnosząc życiowy sukces.

Półfinałową rywalkę Chwalińska wyłoni późniejszy pojedynek najwyżej rozstawionej w imprezie Rosjanki Mirry Andriejewej z Kanadyjką Leylah Fernendez. Niezależnie od dalszych losów w turnieju, Maja Chwalińska przesunie się z 25. na 21. lokatę w klasyfikacji WTA, co oznacza wyrównanie jej najlepszego osiągnięcia w karierze. Mecz zakończył się wynikiem: Maja Chwalińska (Polska, 5) - Elise Mertens (Belgia, 4) 6:1, 6:2.