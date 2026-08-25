Pierwsza miłość. Janek skonfrontuje Lilkę po odkryciu prawdy o ojcostwie. Tak się wytłumaczy - ZDJĘCIA

Janek dowie się, że Pola nie jest jego córką w "Pierwszej miłości" po wakacjach

Pod koniec ostatniego sezonu pojawiły się pierwsze sygnały ostrzegawcze, gdy znajomy z dawnej pracy zasugerował Jankowi, że jego ojcostwo wcale nie jest takie pewne. To wyznanie całkowicie nim wstrząsnęło, bo do tej pory był pewien, że wychowuje własne dziecko. Postanowił wziąć sprawy we własne ręce, zebrał materiał genetyczny i zlecił testy. W nowym sezonie oficjalne wyniki badań wreszcie ujrzą światło dzienne, brutalnie odzierając Janka ze złudzeń. Okaże się, że całe jego poświęcenie i więź budowana z Lilką oraz Polą opierały się na wielkim kłamstwie, bo dziewczynka faktycznie nie jest z nim spokrewniona.

Konfrontacja Lilki i Janka po szokującym odkryciu

Gdy w 4244. odcinku serialu Janek skonfrontuje się z Lilką, pokazując jej wydruk z laboratorium, sytuacja stanie się niezwykle napięta. Kobieta zostanie zmuszona do tłumaczeń w obliczu twardych dowodów. Wpadnie w histerię, próbując przekonać partnera o własnej nieświadomości co do prawdziwego ojca dziewczynki, kategorycznie zaprzeczając, że z premedytacją go okłamywała. Załamana Lilka będzie z całych sił błagać, by ich nie opuszczał w tak trudnym momencie.

Mimo dojmującego poczucia zdrady, Janek zdołał przez ostatni czas wykształcić głęboką relację z dziewczynką. Dla niego stała się ona kimś niezwykle bliskim, bez względu na więzy krwi. Właśnie na tym silnym uczuciu Lilka najpewniej zechce bazować, licząc, że miłość mężczyzny do Poli okaże się mocniejsza niż poczucie krzywdy po ujawnieniu bolesnej prawdy.

Co dalej z rozwodem Janka i Kingi? Test zmieni wiele

Wątek fałszywego ojcostwa rozegra się w decydującym czasie, gdy Janek i Kinga wciąż pozostają w separacji, szykując się do sformalizowania rozwodu. Jednak początek nowej serii udowodni, że ich uczucie wcale nie wygasło do końca. Zaraz po powrocie żony, Janek będzie nalegał na szczere spotkanie i kluczową rozmowę. Informacja o tym, że nie jest ojcem Poli, może wywrócić do góry nogami wszystkie jego dotychczasowe plany na życie.

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