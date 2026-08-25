"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 1015

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-08-25 11:05

W odcinku 1015 „Dziedzictwa” Nana trafia na kwarantannę, a to od razu komplikuje relacje z bliskimi. Poyraz nie potrafi odpuścić, a w tle narasta stres związany z opieką nad dzieckiem i rozmowami, które mogą sporo zmienić. Emocji i nerwowych decyzji na pewno nie zabraknie.

W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” sporo namieszało się w życiu prywatnym bohaterów. Poyraz w końcu zebrał się na wyznanie Nanie uczuć, ale choroba przerwała rozmowę w najgorszym możliwym momencie. W tym samym czasie Aynur zdecydowała, że zwiąże się z Kivancem, choć wciąż nie potrafiła przestać myśleć o Sinanie. Ezgi wykorzystała okazję, żeby jeszcze bardziej zbliżyć się do Sinana, a to tylko bardziej skomplikowało relacje w tym trójkącie. Czarna dostała od Ibo ważne zadanie: miała zaopiekować się jego krewnym. Dla niej to miał być sprawdzian przed tym, co już niedługo czeka ich jako rodziców. Jak bohaterowie poradzą sobie z konsekwencjami tych wydarzeń?

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"Dziedzictwo" odc. 1015 - streszczenie

Nana łapie infekcję i trafia do izolacji. Mimo kwarantanny Poyraz nie odpuszcza i wciąż szuka sposobu, żeby zbliżyć się do Nany. W tym czasie Czarna opiekuje się małym Tufanem, ale na chwilę traci go z oczu i sytuacja szybko robi się nerwowa. Gdy Tufan się znajduje, Czarna słyszy gorzkie słowa o tym, że była nieuważna. To mocno ją uderza i budzi w niej obawy, czy poradzi sobie w roli mamy. Tymczasem Lerzan daje Sinanowi do zrozumienia, że zaręczyny Aynur z Kivancem mogą być ucieczką przed tym, co czuje, widząc jego relację z Ezgi. Sinan próbuje szczerze porozmawiać z Aynur, ale ona ukrywa emocje i upiera się, że jest pewna swojej decyzji.

"Dziedzictwo" odc. 1015 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe odcinki „Dziedzictwa” można oglądać regularnie w TVP1. Serial jest emitowany w dni powszednie, więc łatwo śledzić wydarzenia na bieżąco. Jeśli chcesz zobaczyć odcinek na żywo, zarezerwuj sobie popołudnie. Odcinek 1015 „Dziedzictwa” TVP1 pokaże 28 sierpnia 2026 roku o 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecka telenowela o rodzinnych konfliktach i miłości, która często przychodzi w trudnym momencie. Na początku historia kręciła się wokół Seher i Yamana, ale z czasem na pierwszy plan weszli nowi bohaterowie. Serial trzyma widzów dzięki zwrotom akcji i wyrazistym postaciom. W obsadzie jest wielu aktorów znanych fanom tureckich seriali. W serialu występują między innymi:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Guldren Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)
Poyraz trzyma osłabioną Nanę z zamkniętymi oczami. O ich trudnej relacji w serialu Dziedzictwo przeczytasz w Eska.
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Rolki

Dziedzictwo
Dziedzictwo spoilery
Dziedzictwo streszczenia
Dziedzictwo serial