W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” sporo namieszało się w życiu prywatnym bohaterów. Poyraz w końcu zebrał się na wyznanie Nanie uczuć, ale choroba przerwała rozmowę w najgorszym możliwym momencie. W tym samym czasie Aynur zdecydowała, że zwiąże się z Kivancem, choć wciąż nie potrafiła przestać myśleć o Sinanie. Ezgi wykorzystała okazję, żeby jeszcze bardziej zbliżyć się do Sinana, a to tylko bardziej skomplikowało relacje w tym trójkącie. Czarna dostała od Ibo ważne zadanie: miała zaopiekować się jego krewnym. Dla niej to miał być sprawdzian przed tym, co już niedługo czeka ich jako rodziców. Jak bohaterowie poradzą sobie z konsekwencjami tych wydarzeń?

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

"Dziedzictwo" odc. 1015 - streszczenie

Nana łapie infekcję i trafia do izolacji. Mimo kwarantanny Poyraz nie odpuszcza i wciąż szuka sposobu, żeby zbliżyć się do Nany. W tym czasie Czarna opiekuje się małym Tufanem, ale na chwilę traci go z oczu i sytuacja szybko robi się nerwowa. Gdy Tufan się znajduje, Czarna słyszy gorzkie słowa o tym, że była nieuważna. To mocno ją uderza i budzi w niej obawy, czy poradzi sobie w roli mamy. Tymczasem Lerzan daje Sinanowi do zrozumienia, że zaręczyny Aynur z Kivancem mogą być ucieczką przed tym, co czuje, widząc jego relację z Ezgi. Sinan próbuje szczerze porozmawiać z Aynur, ale ona ukrywa emocje i upiera się, że jest pewna swojej decyzji.

"Dziedzictwo" odc. 1015 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe odcinki „Dziedzictwa” można oglądać regularnie w TVP1. Serial jest emitowany w dni powszednie, więc łatwo śledzić wydarzenia na bieżąco. Jeśli chcesz zobaczyć odcinek na żywo, zarezerwuj sobie popołudnie. Odcinek 1015 „Dziedzictwa” TVP1 pokaże 28 sierpnia 2026 roku o 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecka telenowela o rodzinnych konfliktach i miłości, która często przychodzi w trudnym momencie. Na początku historia kręciła się wokół Seher i Yamana, ale z czasem na pierwszy plan weszli nowi bohaterowie. Serial trzyma widzów dzięki zwrotom akcji i wyrazistym postaciom. W obsadzie jest wielu aktorów znanych fanom tureckich seriali. W serialu występują między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Guldren Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)