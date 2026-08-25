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W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” sporo namieszało się w życiu prywatnym bohaterów. Poyraz w końcu zebrał się na wyznanie Nanie uczuć, ale choroba przerwała rozmowę w najgorszym możliwym momencie. W tym samym czasie Aynur zdecydowała, że zwiąże się z Kivancem, choć wciąż nie potrafiła przestać myśleć o Sinanie. Ezgi wykorzystała okazję, żeby jeszcze bardziej zbliżyć się do Sinana, a to tylko bardziej skomplikowało relacje w tym trójkącie. Czarna dostała od Ibo ważne zadanie: miała zaopiekować się jego krewnym. Dla niej to miał być sprawdzian przed tym, co już niedługo czeka ich jako rodziców. Jak bohaterowie poradzą sobie z konsekwencjami tych wydarzeń?
"Dziedzictwo" odc. 1015 - streszczenie
Nana łapie infekcję i trafia do izolacji. Mimo kwarantanny Poyraz nie odpuszcza i wciąż szuka sposobu, żeby zbliżyć się do Nany. W tym czasie Czarna opiekuje się małym Tufanem, ale na chwilę traci go z oczu i sytuacja szybko robi się nerwowa. Gdy Tufan się znajduje, Czarna słyszy gorzkie słowa o tym, że była nieuważna. To mocno ją uderza i budzi w niej obawy, czy poradzi sobie w roli mamy. Tymczasem Lerzan daje Sinanowi do zrozumienia, że zaręczyny Aynur z Kivancem mogą być ucieczką przed tym, co czuje, widząc jego relację z Ezgi. Sinan próbuje szczerze porozmawiać z Aynur, ale ona ukrywa emocje i upiera się, że jest pewna swojej decyzji.
"Dziedzictwo" odc. 1015 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Nowe odcinki „Dziedzictwa” można oglądać regularnie w TVP1. Serial jest emitowany w dni powszednie, więc łatwo śledzić wydarzenia na bieżąco. Jeśli chcesz zobaczyć odcinek na żywo, zarezerwuj sobie popołudnie. Odcinek 1015 „Dziedzictwa” TVP1 pokaże 28 sierpnia 2026 roku o 16:00.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” to turecka telenowela o rodzinnych konfliktach i miłości, która często przychodzi w trudnym momencie. Na początku historia kręciła się wokół Seher i Yamana, ale z czasem na pierwszy plan weszli nowi bohaterowie. Serial trzyma widzów dzięki zwrotom akcji i wyrazistym postaciom. W obsadzie jest wielu aktorów znanych fanom tureckich seriali. W serialu występują między innymi:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Guldren Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)