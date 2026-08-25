"M jak miłość" znów zaskakuje. W nowym sezonie zmieni się kluczowy szczegół

27. sezon "M jak miłość": Późniejsza premiera, ale wcześniejsza godzina!

Premiera 27. sezonu produkcji "M jak miłość" zaplanowana jest na poniedziałek 7 września 2026 roku, a nie na przełom sierpnia i września, jak z pewnością liczyli na to wierni fani. Widzowie będą zmuszeni uzbroić się w cierpliwość przed zobaczeniem 1937. odcinka ulubionej telenoweli. Telewizja Polska przygotowała jednak pewną niespodziankę, aby zrekompensować to opóźnienie.

Okazuje się bowiem, że 27. sezon serialu "M jak miłość" nie będzie już emitowany o godzinie 20:55 w TVP2. Twórcy postanowili delikatnie przyspieszyć moment, w którym Polacy zasiądą przed telewizorami, ustalając nową porę startu na godzinę 20:50 na antenie Dwójki. Pozostaje jednak pytanie, jak wpłynie to na program pokazujący pracę ekipy od kuchni.

"Kulisy M jak miłość" zostają! Zmiany w ramówce TVP2

Fani materiałów zza kulis nie mają najmniejszych powodów do niepokoju. "Kulisy M jak miłość" zostają w ramówce stacji na stałe, a ich emisja tradycyjnie rozpocznie się punktualnie o godzinie 20:40 w TVP2. Przesunięcie samego serialu na wcześniejszą godzinę (20:50) wynika po prostu z faktu, że czas reklamowy ulegnie skróceniu.

Ta drobna modyfikacja wpłynie także na ramówkę po zakończeniu odcinka. Serial "Na sygnale" wystartuje o 5 minut wcześniej, czyli o godzinach 21:50 oraz 22:20. Podobny zabieg spotka popularne "Na dobre i na złe", które również przeniesiono na 20:50 na antenie TVP2.

"M jak miłość" o 20:50! Produkcja potwierdza jedyną innowację

Na ten moment jest to jedyna innowacja przygotowana przez nadawcę na 27. sezon "M jak miłość". Częstotliwość i miejsce emisji telenoweli nie ulegnie żadnym zmianom. Losy bohaterów nadal będzie można śledzić dokładnie tak samo jak wcześniej – wyłącznie w poniedziałkowe i wtorkowe wieczory. Oznacza to, że liczba epizodów wyświetlanych w ciągu tygodnia pozostanie stała.

- Drodzy, od 7 września startuje nowy sezon serialu M jak Miłość♥️. Zapraszamy jak zwykle w poniedziałki i wtorki, ale nieco wcześniej niż poprzednio, bo o 20:50⏰To co, z kim się widzimy? Oczywiście w telewizyjnej Dwójce☺️#MjakMiłość #nowysezon #noweodcinki #nowagodzina Telewizja Polska - napisała sama produkcja na swoich oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.

Podsumowując, główną nowością w ramówce jest przyspieszenie emisji "M jak miłość" o zaledwie pięć minut w stosunku do poprzednich sezonów. Co istotne, ta korekta harmonogramu nie pociągnie za sobą kasacji innych pozycji, na czym zależało widzom w kontekście utrzymania niezmienionej pory "Kulisów M jak miłość".

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