Splątane losy, odcinek 33: Tajemnica Halila i Münevver wychodzi na pierwszy plan, a Meltem próbuje pogrążyć Yasemin [ZDJĘCIA]

W 33. odcinku „Splątanych losów” tajemnica Halila i Münevver znów da o sobie znać

Halil spotka się z Münevver, by porozmawiać o tajemnicy, która od dawna ich łączy. Oboje przyznają, że wydarzenia z przeszłości sprawiły, iż ich losy splotły się na zawsze. To ważny moment, bo Halil od dłuższego czasu żyje w cieniu sekretów, których nie może ujawnić Münevver. Niedawno podczas romantycznej kolacji w 32. odcinku wyznał Ayfer, jak bardzo czuje się zobowiązany wobec właścicielki rezydencji. Jednocześnie razem z Remzim wciąż prowadzi poszukiwania Pakize i Yasemin, ukrywając przed Münevver prawdę o jej córce i wnuczce.

Yasemin udowodni swoją wartość w 33. odcinku „Splątanych losów”

W szpitalu Meltem ponownie spróbuje zaszkodzić Yasemin. Tym razem postara się ośmieszyć ją na izbie przyjęć, gdzie dziewczyna dopiero zaczyna pracę po przeniesieniu na oddział ratunkowy. Jej intryga zakończy się jednak niepowodzeniem.

Yasemin stanie przed poważnym wyzwaniem medycznym i bezbłędnie rozpozna u pacjenta ostre zapalenie wyrostka. Trafna diagnoza zrobi wrażenie na doktorze Atilli, który doceni jej wiedzę i umiejętności. Sukces Yasemin będzie tym bardziej znaczący, że Meltem od dawna nie potrafi pogodzić się z jej bliskością z Burakiem i nie przestaje traktować jej jak rywalki.

Remzi pojawi się u Leman w 33. odcinku „Splątanych losów”

Remzi zgłosi się do Leman jako potencjalny kupiec domu. Jego wizyta nastąpi w chwili, gdy sprawa sprzedaży nieruchomości nadal budzi ogromne emocje wśród mieszkańców. Konflikt rozpoczął się w 32. odcinku, gdy wyszło na jaw, że Ayfer rozważała sprzedaż domu deweloperowi, co spotkało się ze zdecydowaną reakcją Münevver.

Tymczasem Mine zajmie się znacznie przyjemniejszymi sprawami. Dziewczynka kupi piłki dla swoich przyjaciół, dzięki czemu choć na chwilę zapomni o problemach i rodzinnych tajemnicach, które w ostatnim czasie mocno wpłynęły na jej życie.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 32. odcinka

Odcinek 33. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

"Splątane losy" - opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

W serialu występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Öznur Kula jako Pakize

Savaş Alp Başar jako Serhat

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